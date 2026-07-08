Arteixo prepara las primeras medidas de control del agua ante la prealerta de sequía
El Concello iniciará una campaña de concienciación sobre el consumo responsable del agua y comenzará medidas preventivas como la limitación de riego en jardines públicos
El Concello de Arteixo iniciará una campaña de concienciación para reducir el consumo del agua ante la declaración de la prealerta de sequía en el río Anllóns por parte de la Xunta.
Los técnicos autonómicos se reunieron este miércoles para analizar los datos meteorológicos y la evolución de los caudales mensuales de los ríos de cuenca. En la reunión se constató un "notable descenso" de los caudales ríos Anllóns y Lérez. En el caso del Anllóns, apuntaron, hubo una reducción "significativa" de las aportaciones de agua desde mayo. Ante esta situación y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas de las próximas semanas, se acordó decretar la prealerta por escasez moderada tanto en el río Lérez como el Anllóns.
Este último es el que afecta más directamente al área metropolitana. Augas de Galicia pasará a intensificar los controles en los sistemas de abastecimiento y los propios ríos en los municipios de Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas.
En respuesta a esta declaración el Ayuntamiento de Arteixo arrancará una campaña para dar consejos sobre el uso responsable del agua en hogares y la necesidad de evitar riesgos innecesarios. Además, se limitará el riego de jardines públicos o, en caso de necesidad, se hará en horarios nocturnos. También se reducirá la limpieza viaria con agua potable y se controlará los usos no esenciales.
La localidad de Culleredo también entra técnicamente dentro de la prealerta de sequía, ya que el Anllóns pasa por la zona sur del municipio, aunque desde el Concello apuntan que el abastecimiento municipal parte del embalse de Cecebre, por lo que no se ve afectado por las restricciones de momento. El Ayuntamiento apunta que hay dos comunidades de aguas, una en O Castelo y otra en el Monte xalo, que se encuentran en el entorno del Anllóns, pero asegura que la de Monte Xalo, que es pública, está conectada a la red de abastecimiento municipal por lo que no se vería afectada.
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