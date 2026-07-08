Betanzos vuelve a abrir las puertas a su historia con una nueva edición de su Feira Franca Medieval

El próximo 10 de julio Betanzos se cita un año más con su historia. Ese día dará comienzo una nueva edición, y ya van 27, de su Feira Franca Medieval, declarada Festa de Interese Turístico por la Xunta. Este miércoles se ha presentado el cartel y el programa del evento, que durante tres jornadas, hasta el domingo 12, convertirá el casco histórico de la localidad en un gran escenario con cerca de 140 puestos de artesanía y alimentación, recreaciones históricas, espectáculos y actividades para todos los públicos.

La apertura oficial será el viernes con la llegada del señor de Andrade a la plaza de la Constitución y la lectura del pregón, que este año correrá a cargo de la directora de la Escola Municipal de Folclore y del Grupo Azogue, Elena Díaz Blanco. Será a las 21.00 horas, coincidiendo con el partido de cuartos de final de España ante Bélgica. La alcaldesa, María Barral, señaló durante la presentación que barajaron modificar el programa por esta circunstancia, pero que finalmente optaron por mantener el horario previsto.

La regidora también indicó que este año el Concello recibió más de 350 solicitudes para participar en el mercado medieval, "una cifra que confirma el prestigio alcanzado" por esta cita que, como afirmó, "es mucho más que una fiesta; es una celebración de nuestra historia, de nuestro patrimonio y de nuestra identidad como ciudad".

En la edición de este año tampoco faltarán las representaciones de escenas históricas como la llegada de los moros a la ciudad, la recreación de la Revolución Irmandiña, la representación de la expulsión de los leprosos, el tradicional torneo medieval a caballo o las danzas nobles, campesinas y moras que acompañarán los distintos actos. El programa se completará con actuaciones musicales, teatro de calle, malabaristas, espectáculos de fuego y pirotecnia, cetrería, exhibiciones de tiro con arco, talleres de oficios tradicionales, animación permanente y un amplio espacio infantil, garantizando actividades durante todo el fin de semana.

La alcaldesa aprovechó la presentación para agradecer la implicación del personal municipal, de los servicios de emergencia, asociaciones, colectivos y entidades colaboradoras, así como de los voluntarios y voluntarias que hacen que Betanzos viva durante tres días "un auténtico viaje a la Edad Media".