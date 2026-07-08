O BNG confirma a Emilio Graña como candidato en Sada
O biólogo, docente e voceiro do BNG, que liderará la candidatura nacionalista nas municipais de 2027, convértese no primeiro aspirante confirmado dos grupos con representación no Concello
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Sada
O BNG de Sada vén de elixir en asemblea a Emilio Graña Mosquera como cabeza de lista para as eleccións municipais de maio de 2027, convertíndose no primeiro candidato á Alcaldía confirmado dos grupos con representación no Concello.
Segundo destaca a formación nacionalista nun comunicado, Graña, biólogo de formación e docente de profesion, vén de ocupar a portavocía do BNG na corporación durante a presente lexislatura despois de ser o candidato nos anteriores comicios.
O xa candidato amósase "moi ilusionado" coa perspectiva de acadar un bo resultado nas vindeiras eleccións municipais, á vista dos resultados obtidos polo BNG en Sada nas pasada eleccións ao Parlamento galego.
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