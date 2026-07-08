Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol

Arteixo calienta ya motores para acoger cinco días de celebraciones para sus fiestas de Santiago Apóstol. Orquestas como la Panorama, la París de Noia, Cinema, Olympus o Los Satélites aterrizan en el municipio coruñés a partir del 23 de julio.

Aunque es una de las muchas fiestas en honor al patrón de Galicia, las de Arteixo agrupan las formaciones más potentes de la comunidad. Las celebraciones arrancarán el próximo jueves 23 de julio a las 22.00 horas, con una verbena a cargo de Punto Clave y la Panorama, la mayor orquesta de España, en el Campo da Festa.

Una de las actuaciones de la orquesta Panorama este año. / Iñaki Abella Diéguez

El 24, la jornada arrancará un poco antes, a las 19.00 horas en el Anfiteatro con un Homenaje a los Tamara de la mano de Paco Lodeiro y César Romero, que estarán acompañados por la banda de Música municipal. Por la noche Los Satélites y Disco Impacto serán los protagonistas de la fiesta.

El Día de Galicia en Arteixo se celebrará por todo lo alto. La Asociación Cultural Triskell será la responsable de las dianas y alboradas a las 10.00 horas. La misa solemne tendrá lugar a las 13.00 horas en la Iglesia de Santiago de Arteixo y será cantada por la Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán. La procesión tras el servicio recorrerá el paseo fluvial acompañada por la Banda de Música de Arteixo.

Ese mismo día, a las 14.30, habrá una sesión vermú en la plaza del Balneario a cargo del Dúo Élite. Por la tarde, a las 18.00 horas, comenzará la octava edición del Festival Habaneras de Arteixo, en la que participarán, entre otras, la Rondalla Sonidos del Alba y la Coral El Eo, junto con agrupaciones locales. A las 20.00 horas los más pequeños podrán disfrutar del concierto Gisela Show Kids en la plaza del Balneario y, por la noche en el Campo da Festa, actuarán las orquestas Olympus y Unión y Fuerza.

Alfombras florales en una edición anterior de las fiestas de Santiago Apóstol en Arteixo / JUAN VARELA

El domingo 26 de julio habrá de nuevo alboradas y una misa solemne, esta vez cantada por el Coro Adonai, y seguida de una procesión por las alfombras florales de la Asociación Marianas. El Dúo D' Vicio amenizará la sesión vermú y el festival Habaneras continuará con las actuaciones del Grupo Birloque Gaiteiros, la Rondalla Só Elas y el Orfeón de Arteixo. La verbena comenzará a las 22.00 horas de la mano de la orquesta Cinema y Fania Blanco Show.

El último día de las fiestas será el lunes 27 de julio. A las 12.00 horas habrá una misa en la iglesia de Santa Eufemia con el coro parroquial y el grupo de gaitas A Xiradela. Las fiestas terminarán con una actuación de la París de Noia y la orquesta Fuego y una sesión de fuegos artificiales a medianoche.

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Durante todos los días de fiesta habrá en el Campo de Festa un Punto Violeta operativo de 23.30 horas a las 02.30 horas para sensibilizar sobre las agresiones sexuales. Para hacer las fiestas más inclusivas el Concello de Arteixo también ha declarado unos espacios sin ruidos, de modo que las atracciones no podrán funcionar con música de 18.30 a 20.00 horas, para ofrecer un "entorno más tranquilo y accesible a personas con alta sensibilidad sensorial".