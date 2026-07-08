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Culleredo reclama a la Xunta más inversión en sus colegios

El alcalde José Ramón Rioboo reclama a la Xunta que tenga en cuenta la localidad y sus colegios, que son de los más antiguos y con mayor necesidad de intervención.

El alclade de Culleredo, José Ramón Rioboo, y la concejala de Educación, Cristina Pardo, a la salida del edificio administrativo de la Xunta en Monelos.

El alclade de Culleredo, José Ramón Rioboo, y la concejala de Educación, Cristina Pardo, a la salida del edificio administrativo de la Xunta en Monelos. / LOC

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RAC

Culleredo

El Concello de Culleredo mostró este miércoles su malestar ante la falta de inversiones por parte de la Xunta en los centros escolares de la localidad. El alcalde, José Ramón Rioboo, trasladó a la Xunta, a la que pide que "teña en conta a Culleredo" la necesidad de intervenir en estos centros. "Estamos un pouco preocupados porque os nosos colexios son dos que máis idade teñen e, polo tanto, máis necesidade", indicó.

El regidor avanzó que, tras un encuentro mantenido con el delegado territorial de la Consellería de Educación, Santiago Freire, el Concello está a la espera de que se celebre una reunión técnica con el departamento autonómico para definir las actuaciones imprescindibles que derivan de la ausencia de inversiones, así como el importe que debe sufragar cada administración. En dicho encuentro, que cualificó de "muy positivo" y en el que estuvo acompañado por la concejala de Educación, Cristina Pardo, el alcalde cullerdense señaló que las labores de mantenimiento, que asume el Gobierno local, "son insuficientes" ante el desgaste de los materiales de las instalaciones.

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En este sentido, Rioboo incidió en la necesidad de que el Ejecutivo autonómico acometa inversiones, y más teniendo en cuenta la edad de los centros de la localidad (el CEIP Isaac Díaz Pardo tiene 33 años; el CEIP Sofía Casanova, 44, y el CEIP Tarrío, 51) y el hecho de que ninguno de ellos ha sido objeto de una reforma integral en todo este tiempo por parte de a Xunta.

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