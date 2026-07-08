La Deputación cede al Concello de Oleiros un vehículo para Servizos Sociais

La Deputación de A Coruña hizo entrega este miércoles al Concello de Oleiros de un vehículo para reforzar los medios materiales del departamento de Servizos Sociais. El vehículo, que fue recepcionado por la concejala de Política Social, Servizos Sociais e Igualdade de Oleiros, Belén Taboada, es un Dacia Sandero Stepway valorado en 16.976 euros y financiado por el organismo provincial a través del POS+ Adicional de 2026.

La encargada de entregar el coche, que facilitará los desplazamientos del personal técnico para visitas domiciliarias, acompañamientos a personas usuarias y otras actuaciones propias de la actividad diaria del área, fue la diputada provincial de Política Social, Educación e Xuventude, Mar García Vidal, que destacó la contribución de la Deputación para que los concellos, que son la primera puerta a la que llama la ciudadanía, "conten cos medios necesarios para prestar unha atención social próxima, áxil e de calidade".

Por su parte, Belén Taboada agradeció la colaboración del ente provincial y resaltó la importancia que supone para el Concello de Oleiros contar con nuevos recursos para mejorar la atención a la población.