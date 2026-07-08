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Sada estrena un Claudio Express en la carretera con Oleiros

La nueva tienda está situada en la gasolinera Carbugal de O Tarabelo y cuenta con una superficie de 60 metros cuadrados

Inauguración del nuevo Claudio Express de Sada

Inauguración del nuevo Claudio Express de Sada / LOC

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RAC

Sada

La gasolinera de Carbugal de O Tarabelo, en Sada, cuenta con un nuevo Claudio Express. Las instalaciones están localizadas en el kilómetro 5 de la carretera entre Sada y Oleiros y suponen una ampliación de las franquicias de Gadisa en el área metropolitana de A Coruña.

La nueva tienda cuenta con una sala de ventas de 60 metros de superficie y oferta hasta 600 artículos de alimentación, droguería e higiene. La empresa Gadisa, en la que entran los supermercados Claudio, afirma que el amplio horario de apertura permite hacer una "compra cómoda y rápida". Este nuevo punto de venta ha creado 9 puestos de trabajo.

Los nuevos empleados han abierto este miércoles por primera vez, acompañados del delegado de área de A Coruña de GADISA Retail, Baltasar López, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire, y el supervisor de la tienda, David Calvo, junto con la supervisora de las estaciones de Carbugal, Cristina Patiño.

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El Claudio Express de Sada es la décimo tercera franquicia que Gadisa abre en lo que va de año y la sexta en la provincia de A Coruña. Los otros puntos se reparten en Pontevedra, León, Valladolid y Palencia. En total la empresa cuenta con 262 establecimientos franquiciados.

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