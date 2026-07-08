Sada estrena un Claudio Express en la carretera con Oleiros
La nueva tienda está situada en la gasolinera Carbugal de O Tarabelo y cuenta con una superficie de 60 metros cuadrados
La gasolinera de Carbugal de O Tarabelo, en Sada, cuenta con un nuevo Claudio Express. Las instalaciones están localizadas en el kilómetro 5 de la carretera entre Sada y Oleiros y suponen una ampliación de las franquicias de Gadisa en el área metropolitana de A Coruña.
La nueva tienda cuenta con una sala de ventas de 60 metros de superficie y oferta hasta 600 artículos de alimentación, droguería e higiene. La empresa Gadisa, en la que entran los supermercados Claudio, afirma que el amplio horario de apertura permite hacer una "compra cómoda y rápida". Este nuevo punto de venta ha creado 9 puestos de trabajo.
Los nuevos empleados han abierto este miércoles por primera vez, acompañados del delegado de área de A Coruña de GADISA Retail, Baltasar López, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire, y el supervisor de la tienda, David Calvo, junto con la supervisora de las estaciones de Carbugal, Cristina Patiño.
El Claudio Express de Sada es la décimo tercera franquicia que Gadisa abre en lo que va de año y la sexta en la provincia de A Coruña. Los otros puntos se reparten en Pontevedra, León, Valladolid y Palencia. En total la empresa cuenta con 262 establecimientos franquiciados.
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