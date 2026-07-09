Arteixo endurece las exigencias a las empresas del Servicio de Ayuda en el Hogar

El Concello de Arteixo acaba de sacar a licitación el nuevo contrato del Servicio de Ayuda en el Hogar, con un presupuesto de 12 millones repartidos durante cuatro años para dar respuesta a uno de los servicios más sensibles del municipio. El Ayuntamiento además endurece las condiciones de prestación para evitar los problemas de las asistencias no realizadas y dar respuesta a las quejas de los usuarios.

Tal como se había anunciado el nuevo contrato se divide en tres lotes. El lote 1 dará servicio a la parroquia de A Pastoriza, el 2 a Suevos, Oseiro y Morás, y el tercero asistirá a los vecinos de Arteixo, Armentón, Barrañán, Chamín, Larín, Lañas, Loureda, Monteagudo y Sorrizo. En conjunto atenderán a unas 218 personas en situación de dependencia.

El trato con los usuarios

En el nuevo contrato el Ayuntamiento solicita a las nuevas concesionarias que, desde el primer mes que comiencen a prestar servicio evalúen y hagan un seguimiento "especial" de cada caso "realizando los ajustes necesarios para la mejor adaptación a las necesidades de la usuaria".

Estos seguimientos incluyen la evaluación por parte del personal coordinador de indicadores como el grado de satisfacción de los ancianos, la idoneidad del personal auxiliar adscrito al caso o el grado de empatía con la usuaria y la calidad de las tareas realizadas. Con ello tendrán que redactar un informe y remitirlo a los servicios sociales municipales. Estas visitas de seguimiento tendrán que ser "como mínimo" bimestrales.

El Concello ahora también exige que "la entidad deberá minimizar los cambios y rotaciones en la atención directa, y evitar los que son innecesarios". Con la empresa actual Arteixo acreditó hasta 803 asistencias no realizadas a ancianos y dependientes, cambios extremos de hasta 20 auxiliares distintas para un mismo usuario en un mes, y una constante falta de cobertura en las bajas laborales de las trabajadoras.

Arteixo también impone un determinado comportamiento de las trabajadoras hacia los usuarios, entre los que se encuentra hacer uso del "máximo decoro, corrección y respeto", no hacerlos partícipes de "sus propios problemas", mantener siempre e "inexcusablemente" el secreto profesional, o comprometerse a no recibir ningún tipo de propina, donativo o formar parte del testamento o compraventas de los pacientes.

Tampoco tendrán permitido "recibir ni custodiar dinero, joyas ni objeto alguno de las mismas" y "en ningún caso" podrán intercambiar usuarios entre auxiliares.

Condiciones económicas

Para atajar el deterioro del servicio actual y atraer a empresas más solventes, se incrementa notablemente el precio por hora de servicio. Así, en la zona centro pasará a tener un precio base de 29,47 euros la hora, un 31% más que el anterior contrato; en la zona sur la tarifa se licita por 26,69 y en la zona norte será también 26,69 euros.

Además, atendiendo a las reclamaciones laborales de las trabajadoras, se incrementa el pago por kilómetro a las auxiliares, subiendo de 0,26 a 0,31 euros.

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Las nuevas empresas tendrán que hacerse cargo también de los costes del servicio de podología a domicilio, las ayudas técnicas o los servicios de limpieza extraordinaria de choque, que incluyen tareas de desinfección y desratización para hogares particularmente afectados por problemas de higiene.