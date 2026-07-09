El BNG exige medidas para frenar los precios del alquiler en Oleiros

El BNG de Oleiros tiene previsto llevar al próximo pleno ordinario del mes de julio una batería de propuestas para tratar de abaratar los precios del alquiler en la localidad que, según denuncian, "sitúan Oleiros á cabeza de Galicia".

Apoyándose en los datos de la Estadística de Viviendas Declaradas en el IRPF 2024 de la Agencia Tributaria, la formación nacionalista señala que el alquiler medio mensual se sitúa en Oleiros en los 604 euros, muy por encima de los 524 de la provincia y de los 515 euros de media en Galicia. En el caso de los nuevos contratos, ese importe se eleva hasta los 756 euros en el caso de Oleiros, frente a los 610 de la provincia y los 595 euros de media en el conjunto de la comunidad.

"O acceso á vivenda é un dereito, non un luxo", recuerdan desde el BNG, que considera que un concello con una elevada renta media, como es el caso de Oleiros, "debe asumir unha maior responsabilidade pública para garantir que a mocidade, as familias traballadoras e as persoas maiores poidan desenvolver o seu proxecto de vida sen seren expulsadas polo incremento continuado dos prezos".

Entre las medidas propuestas, la formación nacionalista señala la posibilidad de declarar zonas tensionadas, crear una oficina municipal de mediación y garantía del alquiler, impulsar un parque público de alquiler asequible, ceder suelo municipal para coperativas de alquiler, movilizar viviendas vacías o articular bonificaciones fiscales y ayudas municipales para rehabilitación vinculada al alquiler accesible.

Como señalan desde el BNG, algunas de estas medidas tienen un impacto directo sobre los precios y otras aumentan la oferta de alquiler estable, "que é a vía máis eficaz para conter os prezos a medio prazo".