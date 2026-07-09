Cambre tira de Arteixo para subsanar la deficiencia de personal

Los problemas de deficiencia de personal del Concello de Cambre han provocado que el Ayuntamiento tenga que pedir, al menos temporalmente, ayuda a los concellos vecinos, en este caso, Arteixo. El Ayuntamiento de Cambre firmó en junio solicitar un trabajador administrativo del Concello de Arteixo para prestar apoyo en el departamento de Intervención cambrés.

La alcaldesa Diana Piñeiro, del PP, solicitó en el mes de abril suscribirse a un convenio de colaboración firmado en 2021 para conseguir una persona que asistiera con la elaboración de la contabilidad municipal. Entonces, el departamento de Intervención todavía estaba sin la habilitada nacional titular. El Gobierno local de Cambre pedía Arteixo, gobernado también por los populares, un apoyo de seis meses, con una prórroga posible de otros seis meses, en los que el administrativo trabajaría un máximo de 10 horas semanales. Según el acuerdo, el trabajador recibiría un incremento del 175% sobre su salario habitual.

Arteixo aprobó en el mes de mayo la solicitud y la Junta de Gobierno Local de Cambre, de la que también forma parte Alternativa dos Veciños, ratificó el acuerdo el 10 de junio.

Un acuerdo de pandemia

El convenio de personal se aprueba en medio de la pandemia del covid-19, en 2021, cuando gobernaba Unión por Cambre en coalición con los socialistas.

"Os concellos encóntranse en primeira liña da xestión pública aos cidadáns, pero ao tempo moi limitados por outras administracións (estatais, sinaladamente) para poder desenvolver a súa autonomía local en materia de organización e recursos humanos", se expone en el acuerdo, que aboga por una "mirada horizontal" con otros municipios para "resolver áxil e sinxelamente os problemas e retos que se nos presentan".

Arteixo ponía de ejemplo que, a pesar de incrementar su presupuesto y los servicios que ofrecía a los vecinos, las leyes aprobadas para contener el gasto público impedían que el Ayuntamiento creciera con el personal adecuado al ritmo necesario. El convenio tenía en el momento de su firma como objetivo principal flexibilizar la incorporación de personal sin tener que llevar a cabo ofertas públicas de empleo o la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

"Non se trata de substituír o nivel de emprego público, senón de aproveitar os efectivos doutras Administracións para resolver situacións e necesidades conxunturais e específicas", apunta el acuerdo.

Cambre continúa avanzando en nuevas incorporaciones

Además de solicitar la colaboración de otros municipios, Cambre continua por su propia parte intentando paliar la crisis de personal, sobre todo en el área de Servicios Sociales, una de las más afectadas.

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El Concello cambrés aprobó a principios de este mes la lista definitiva para los nuevos trabajadores sociales interinos, y este marte la de los nuevos educadores sociales. El Ayuntamiento además, trabaja para acelerar los trámites y cubrir la baja de la coordinadora del departamento. La alcaldesa Diana Piñeiro destacó el mes pasado que "os Servizos Sociais constitúen unha prioridade para este goberno e por iso estamos impulsando medidas que permitan fortalecer tanto o persoal como a organización interna da área".