Elena Díaz, pregonera de la Feria Medieval y directora de la Escola de Folclore de Betanzos: "Espero que os meus alumnos e alumnas leven un bo recordo de min"

Este viernes, como cada año desde hace 27 ediciones, Betanzos volverá por unos días a la Edad Media a través de su Feira Franca Medieval. Como ya es tradición, el Conde de Andrade honrará a sus vasallos con la llegada a la plaza de la Constitución, donde pedirá a la alcaldesa, María Barral, la apertura de un evento que inundará de actividad comercial y de espectáculos el casco histórico de la localidad. Eso será después de que Elena Díaz Blanco, la directora de la Escola Municipal de Folclore de Betanzos y del Grupo Azogue desde el nacimiento de ambas entidades, hace ahora 40 años, proceda a la lectura del pregón.

Será un acto muy especial para ella, ya que este año dará un paso a un lado para disfrutar de un merecido descanso tras décadas de dedicación a la formación musical de generaciones de betanceiros. También una ocasión para poner en valor su aportación al éxito de una Feira Medieval en la que participó desde el primer día. "Recordo unha primeira foto en Santa María co primeiro grupo de Azogue. Desde ese ano, no que estaba o chan todo cheo de palla, participei todas as edicións na feira, incluso como voluntaria. Téñoo pasado moi ben", asegura.

Elena se hizo de rogar para leer el pregón. "De primeiras digo que non quero porque cústame moito falar diante da xente. Gústame moito falar cos nenos e cos rapaces na escola, nas clases, pero así despois para todo o mundo facíaseme un pouco duro", admite. Finalmente, tras insistirle desde la organización y la propia alcaldesa, accedió a asumir este honor. "Sinto moitísima emoción. É máis, teño medo de que cando chegue a hora do pregón me custe manterme firme, porque levo moitos anos aquí en Betanzos e téñolle moito cariño á cidade e á súa xente". No obstante, cuenta con un aliado de excepción. "Menos mal que gañou España e vai haber moita menos xente!", señala en alusión a que el pregón está programado para las 21.00 horas, la misma a la que comienza el partido de la selección contra Bélgica del Mundial de fútbol. La alcaldesa, María Barral, reconoció en la presentación que barajaron modificar la hora, pero finalmente optaron por mantenerla.

La figura de Elena Díaz no solo estará presente en el momento del pregón, ya que la Escola Municipal de Folclore tiene previstos dos actos durante la feria, que se suman a las más de 25 actuaciones desarrolladas en el presente curso, iniciado el pasado mes de octubre. El viernes bailarán en las inmediaciones del palco y cerrarán la comitiva del señor de Andrade, mientras que el sábado acompañarán la representación de la Revolución Irmandiña.

Su designación para la lectura del pregón en su último año al frente de la escuela le sirve también para hacer balance de cómo ha evolucionado. "Cambiou moito. Comezamos cunhas pequenas clases de baile no polideportivo. Entón eran tres días a semana con dúas horas de clase. Hoxe temos 253 matrículas na escola, con música e baile. Eu penso que é un orgullo", afirma la directora. "Pasaron moitísimas xeracións pola escola e levo conmigo moitísimos recordos. Supoño que non podo caer ben a todo o mundo, pero sempre intentei ser unha persoa noble, honesta, boa profesora e boa compañeira. Espero telo conseguido e que todos os meus alumnos e alumnas leven un bo recordo. Iso xa me fai moi feliz", reconoce.