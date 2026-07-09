El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie

Las fiestas gastronómicas se suceden en Galicia. Después de eventos tan dulces como la Romaría das Cereixas de Vilacoba, esta semana le tocará el turno al pulpo con una Fiesta de Interés Turístico en la comunidad, que permitirá probarlo en una de sus elaboraciones más únicas.

La receta es propia de una villa costera que bien merece una escapada de tan solo media hora desde la ciudad herculina. Allí y durante su celebración -que empezará a partir del mediodía de este sábado-, se repartirán alrededor de 3.000 raciones de uno de los platos más valorados por los gallegos, que podrán degustarlo con vino y acompañarlo de una buena ración de empanada mientras suena la música.

El festejo no es otro que la XXXIV Festa do Polbo de Mugardos, una celebración ya histórica que rinde homenaje a la tradicional pesca del pulpo que se llevaba a cabo en el puerto de esta villa marinera durante el siglo XVIII. Este 11 de julio, el pueblo regresará a aquellos tiempos en los que el pulpo llenaba redes y desbordaba las mesas, reuniendo a vecinos y visitantes para comer y bailar hasta bien entrada la noche.

Así será la XXXIV Festa do Polbo de Mugardos de 2026

Este festejo gallego dedicado al pulpo mugardés comenzará a las 13.30 horas con una actuación de la banda de gaitas Airiños de Fene. Sus ritmos tradicionales llenarán las calles de este bonito pueblo de A Coruña, celebrando la cita que honra al que fue durante años el sustento económico de muchas familias de la zona.

Celebración de la fiesta del pulpo de Mugardos. / J. Antón

En cada edición, cientos de voluntarios reparten en la Praza da Constitución cerca de 1.200 kilos de este cefalópodo, que no se prepara con pimentón y aceite como el clásico pulpo á feira. En su lugar, en el concello de Mugardos se ha popularizado el conocido como pulpo a la mugardesa, que incluye cebolla y pimientos rojos y verdes casi caramelizados, cachelos y un aceite infusionado con ajo que permitirá degustar esta comida tradicional gallega desde una nueva perspectiva.

Las raciones se servirán en platos de alfarería tradicional, igual que las tazas de vino, y también habrá empanada a 4 euros para quienes quieran completar el banquete. Aunque llenar el estómago no será lo único que podrá hacerse en este festejo de la Ferrolterra.

Desde las 18.30 horas, los Kilomberos llenarán el municipio de charangas, invitando a los asistentes a mover el esqueleto y a bajar parte del menú. El plato fuerte para los más apasionados del baile comenzará a las 22.30 horas, cuando el grupo Jaque y un DJ le pondrán el ritmo a la noche con una gran verbena para exprimir al máximo el sábado.

Más de diez días de música entre antiguos castillos y balcones de colores

La fiesta del pulpo de Mugardos es solo una de las citas que compone el cartel de los festejos del pueblo durante el mes de julio. Así, a la cita gastronómica le seguirán aún más de diez días de celebración -rivalizando con las intensas verbenas de As Pontes-, con actuaciones como la de Red Planet, The Versionettes, Arizona y América de Vigo.

El Castelo da Palma, en Mugardos. / Turismo de Galicia

Como los conciertos tendrán lugar por la noche, los visitantes podrán aprovechar las horas del día para visitar los rincones más bonitos del municipio, que cuenta con alguno de los monumentos y paisajes más hermosos de la comarca de Ferrol. Es imprescindible ir al puerto de O Seixo para ver los balcones de vibrantes colores asomando desde las fachadas de las casas y disfrutar de las huellas de la historia en la mansión indiana conocida como Chalé de Esperante.

Los amantes de la naturaleza pueden tomar el antiguo Camiño Real de Mugardos y llegar hasta el famoso Castelo da Palma. La fortificación, construida en el siglo XVI, formaba parte del llamado Triángulo de Fuego, que protegía la Ría de Ferrol junto al castillo de San Felipe y el de San Martiño.

La tarde puede rematarse en la cercana Punta Segaño (Ares), desde donde se puede observar una magnífica panorámica del océano. Igual de aconsejable es tomar el camino que bordea la ría o aligerar el calor de julio con un chapuzón en la playa de Bestarruza.