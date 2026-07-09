Hallan los primeros restos óseos en la fosa de Beira, Carral, donde yacen represaliados del franquismo
El grupo de investigación Histagra, de la Universidade de Santiago, arrancó este lunes los trabajos arqueológicos para encontrar los restos de los 18 represaliados por el régimen franquista en Carral
Los trabajos arqueológicos en la fosa de Beira, en Carral, donde se encuentran al menos 18 represaliados por el régimen franquista, ya han comenzado a dar los primeros resultados. El grupo de investigación Histagra, de la Universidade de Santiago, ha encontrado los primeros restos óseos de un individuo.
De acuerdo con los investigadores el hallazgo encaja a priori con la descripción que se recogió en el estudio histórico previo, aunque apuntan que todavía se necesita un análisis antropológico forense y un posterior estudio genético para determinar la identidad de la persona en cuestión.
La intervención en Carral terminará el próximo viernes, 17 de julio, en una primera cata arqueológica que tiene como objetivo determinar la localización de los conocidos como mártires de Carral, personas que fueron fusiladas en la cantera de As Catalinas y que luego fueron desplazadas para ser enterradas en el cementerio de Beira.
La exhumación de Carral se enmarca dentro del convenio con la Diputación de A Coruña para la investigación de la violencia franquista en Beira, en el cementerio de Boisaca, en Santiago, donde se estima que fueron inhumados unos 97 cuerpos, y el de Serantes, en Ferrol, donde se cree que se acumularon 190 cadáveres.
El equipo multidisciplinar desarrolla la investigación bajo la coordinación científica de Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho, con apoyo de los investigadores Xurxo Antelo y Lucía Santiago para el análisis histórico, y José Carlos Sánchez Pardo, encargado del estudio arqueológico. El análisis de antropología forense estará coordinado por el científico Edgard Camarós.
En el caso de Beira, Xurxo Antelo fue el encargado de realizar el estudio histórico previo, que contó con la colaboración de la asociación Cultura Aberta de Carral, una de las entidades que más ha estudiado la represión del régimen franquista y la memoria histórica en el municipio.
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