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A Laracha limitará el uso de agua en riegos de las zonas verdes ante la prealerta de sequía moderada

El Concello ha pedido a los vecinos que hagan un uso responsable del agua ante los bajos caudales del río Anllóns

Consumo humano de agua de grifo

Consumo humano de agua de grifo / Agencias

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RAC

A Laracha

El Concello de A Laracha, incluido en la prealerta de sequía declarada este miércoles por la Xunta, ha apelado a sus vecinos para hacer uso responsable del agua ante los bajos caudales del río Anllóns.

El Ayuntamiento ha anunciado que aplicará medidas preventivas de ahorro, minimizando el uso del agua en servicio como los riegos de las zonas verdes públicas. Además, explican, mantendrán un seguimiento constante de la situación para adoptar, en caso de ser necesario, medidas más restrictivas.

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En este contexto el Concello también ha pedido la implicación de los ciudadanos en la adopción de hábitos de consumo responsables, evitando los usos innecesarios del agua potable y haciendo un aprovechamiento eficiente del recurso. Entre estas recomendaciones están limitar los riegos en los jardines y huertas cuando sea posible, limitar el lavado de vehículos privados, no usar agua potable para rellenar las piscinas particulares y reutilizar el agua para otros usos cuando las condiciones lo permitan.

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