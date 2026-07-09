La Reserva de la Biosfera das Mariñas Coruñesas impulsará proyectos ambientales en los 17 municipios

La Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas presentó este jueves la estrategia Proxecta Paisaxe, un proyecto que busca aconsejar a los 17 municipios del territorio para definir iniciativas de mejora ambiental y paisajística en sus espacios naturales.

La Reserva busca así estar preparada para futuras convocatorias de fondos públicos y la captación de financiación privada. La entidad comienza ahora la elaboración de una cartera de actuaciones para tenerlas listas cuando llegue el momento.

Durante la apertura institucional el presidente de la Reserva José Antonio Santiso agradeció la presencia de los regidores presentes y los técnicos. Santiso destacó la importancia de "estar preparados para cando teñamos eses fondos" y recalcó la necesidad de trabajar en conjunto para la elaboración de la estrategia. "En cada concello hai algo significativo que non temos todos. É unha estratexia conxunta", dijo.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, también destacó que con esta unión "o territorio e Galicia gañan".

El proyecto

Durante los próximos meses la iniciativa Proxecta Paisaxe buscará actuaciones de "mejora ambiental efectiva", con la idea de combinar el territorio con un "uso público armónico" del que se puedan beneficiar los vecinos además de concienciarse sobre "la importancia de cuidar del medio ambiente y de ser resilientes frente al cambio climático".

Los 17 municipios de las Mariñas Coruñesas no empiezan de la nada, ya existe una bolsa de proyecto con hasta 21 "oportunidades de mejora", cerca de 300 hectáreas. Ahora, la Reserva toma la iniciativa de convertir esas oportunidades en un "proyecto maduro y viable para cada ayuntamiento", de modo que esté listo para optar a futuras líneas de financiación.

El gesto de la entidad, Diego López destacó la dimensión participativa. "Esta estrategia no tiene sentido sin los ayuntamientos y los agentes sociales, públicos y privados del territorio", y añadió que "las mejores decisiones sobre el paisaje no se toman desde un despacho, sino sobre el terreno, escuchando a quien conoce cada camino, cada fervenza, cada carballeira e cada ribeira".

Tras el acto institucional, el arquitecto paisajista Camilo Pampín recogió las primeras propuestas, mientras que Nuria Freire, de la Fundación Juana de Vega dio una ponencia técnica. Durante la jornada también se detalló el curso formativo que la Reserva realizará sobre gestión de espacios naturales, zonas verdes y uso público, dirigido especialmente al personal técnico municipal que esté involucrado en decisiones sobre medio ambiente, obras, servicios y otros ámbitos.

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Durante el verano la Reserva llevará a cabo jornadas municipales, visitas de cambio y reuniones de gabinete para determinar los proyectos más viables. A finales de septiembre está prevista una nueva jornada para conformar la estrategia, que está cofinanciada por la Xunta de Galicia, la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.