La Xunta da el visto bueno al cambio de titular de las vías que dan acceso a las playas de Santa Cristina y Bastiagueiro, en Oleiros

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la resolución por la que la Xunta autoriza el cambio de titularidad a favor del Concello de Oleiros de varias carreteras y tramos de la red viaria de la Diputación. Entre estas vías figuran la avenida de Santa Cristina y el acceso desde INEF a la playa de Bastiagueiro.

Se trata de un conjunto de carreteras levantadas a mediados del siglo XX y que en muchos casos forman ya parte de la trama urbana del municipio. Es el caso de la citada DP-5805, que comunica la rotonda de INEF con la playa de Bastiagueiro y que el Concello "estuvo manteniendo durante mucho tiempo", como recordó el regidor oleirense, Ángel García Seoane. Es una vía totalmente reparada, como la avenida de Santa Cristina (DP-5804), una de las arterias de la parroquia de Perillo en cuya reforma el ente provincial invirtió 1,7 millones de euros. Un lavado de cara que ha servido para dinamizar la actividad en la zona con la apertura de nuevos negocios en los últimos años.

El resto de carreteras cedidas al Concello en virtud del acuerdo adoptado por el pleno de la Diputación del pasado 29 de abril se corresponden con la carretera DP-5803 Pasaxe a Perillo; la DP-5806 en Coruxo y la prolongación al mar de la AC-190, "onde están os bares e onde antigamente había un camiño que iba pola costa ata Bastiagueiro", explicaba García Seoane; el tramo de la DP-5808 de Pousada hasta Edreira (desde la DP-5813 a la vía Ártabra) y la DP-5809, que va de la carretera de Oleiros-Sada a la de Pousada-Edreira.

El cambio de titularidad se hará efectivo este viernes, después de la publicación en el DOG, aunque el traspaso de los bienes se formalizará con la firma de una acta de entrega entre el Concello y la Diputación, para lo que disponen de un plazo de tres meses. Será a partir de la formalización cuando el Concello de Oleiros asuma todas las actividades de gestión, mantenimiento, conservación y explotación de los tramos y carreteras transferidas, "así como el ejercicio de las funciones de disciplina viaria y cualquiera otra que pudiese corresponderle como nueva Administración titular", apuntan desde la Xunta.