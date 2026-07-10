Arteixo limpia la lagura del paseo fluvial de lodos procedentes de lluvias torrenciales

El Concello de Arteixo realizó esta semana la limpieza de la laguna del paseo fluvial. Los trabajos suponen recoger el lodo y tierra que el río Bolaños arrastró procedente del valle de Loureda, un arrastre de sedimentos que se produce durante el invierto debido a las lluvias torrenciales.

El cauce del Bolaños se limpia anualmente para evitar las inundaciones en algún punto del río. Estas limpiezas, además de extraer residuos varios, lodos y maleza, sirven para recuperar tramos del cauce tradicional del río, que se había desviado por la acumulación de residuos.

Los operarios, además de utilizar la maquinaria, también han estado realizando la limpieza de forma manual para recoger, de forma más efectiva, plásticos, latas y otros residuos que se acumulan en invierno y preservas la maleza natural de ribera.

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El alcalde de Arteixo señaló sobre esta acción realizada por el departamento de Obras que "es fundamental cuidar y potenciar una de las principales zonas de ocio de Arteixo como es el paseo fluvial, visitada a diario por cientos de personas que con toda la razón exigen que esté lo más cuidada posible".