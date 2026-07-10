BiciArteixo supera los mil usuarios permanentes y amplía su red de estaciones

La red de bicis municipales de Arteixo continúa ganando adeptos. Los usuarios de biciArteixo han superado por primera vez los mil usuarios registrados de forma permanente mientras las estaciones de bicicletas van creciendo.

El servicio aún no ha cumplido los tres años pero desde su inicio en diciembre de 2023 ha ido ganando popularidad rápidamente, llegando a alcanzar los más de 8.000 bonos desde su puesta en marcha, es decir, 8.000 personas han hecho uso de las bicicletas en algún momento.

Ante este aumento el Concello de Arteixo planea terminar este 2026 con un total de 15 estaciones de estos vehículos ya funcionando. Las primeras cinco se habilitaron en el núcleo de Arteixo y Vilarrodís, en 2024 se crearon tres más en la playa de Barrañán, la playa de Sabón y el polígono de Sabón.

Ahora ya están en marcha las cuatro estaciones del embalse de Meicende, el campo de fútbol de Pastoriza, el instituto de Pastoriza y la plaza de Manuel Murguía en el barrio de Sol y Mar. En las próximas semanas entrarán además en servicio una estación en la playa de Valcobo, el centro cívico de Meicende y la rotonda de entrada a este núcleo. Estas infraestructuras, según detalla el Concello, todavía están pendientes de los permisos adecuados.

También pendiente está el proyecto de intercambiador de bicicletas entre Arteixo y A Coruña, en Agrela, lo que supondría facilitar el uso de las bicis municipales en la comarca, sin que las fronteras municipales supongan una barrera.

Durante el evento dedicado a la movilidad que se ha organizado este miércoles, el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, ha valorado las últimas novedades del servicio de BiciArteixo. "Estas sucesivas ampliaciones de la red de biciArteixo es un paso más en nuestra apuesta por la mejora de la movilidad en Arteixo, una apuesta que se ha materializado en el servicio de bicicletas municipal y en las seis líneas de autobuses de transporte que tenemos en marcha", señaló el regidor.

"Creemos firmemente que si a los vecinos se les ofrece la posibilidad de utilizar transportes públicos, estos responden positivamente a este tipo de apuesta", añadió.

Nuevas rutas para los ciclistas

Al incremento de usuarios de biciArteixo se le suman las nuevas sendas ciclistas que está construyendo el Concello. Entre las actuaciones más importantes están las obras de la senda de la Avenida da Praia, por un importe de 1,1 millones de euros, un itinerario de 2 kilómetros de longitud que arrancará frente al Museo de Automoción e Historia, en el polígono de Sabón.

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Otro de los proyectos de sendas que se realizarán este año es el de la Avenida do Embalse. Esta iniciativa conectará esta calle con la Avenida da Prensa a través de sendas peatonales y carriles bicis para mejorar la movilidad desde el polígono a la playa de Sabón. Las obras tienen un presupuesto de 675.000 euros.