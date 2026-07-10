Culleredo refuerza la seguridad con motivo de las fiestas de Vilaboa

Desde este viernes y hasta el próximo martes, 14 de julio, la parroquia cullerdense de Vilaboa celebra sus fiestas patronales. Ante la previsión de afluencia de miles de personas, se ha habilitado un dispositivo especial de seguridad en el que participan Guardia Civil, Policía Local, el Servicio Municipal de Emerxencias y el 061.

En el marco de este dispositivo, el Concello reforzará los turnos de noche de la Policía Local. Los agentes contarán con el apoyo de un sistema de videovigilancia, con cámaras en lugares estratégicos.

En cuanto al tráfico, se priorizará la movilidad peatonal, prohibiendo estacionar en la zona de las fiestas y ampliando el espacio peatonal con vallas. Personal de seguridad regulará los cruces y se cortarán al tráfico desde las 20.30 horas la calle Senra y la avenida de Cordeda. En la avenida de Vilaboa habrá un espacio reservado para taxis y en la calle Breogán para ambulancias.

El Punto Violeta estará lunes y martes frente a la iglesia, coincidiendo con las jornadas con mayor asistencia prevista. Estará atendido por dos profesionales especialistas que ofrecerán atención ante posibles casos de acoso o agresión sexista, además de resolver dudas y proporcionar toda la información deseada en la materia.

Desde el Concello de Culleredo hacen un llamamiento a los asistentes a las fiestas patronales tanto para el cuidado del entorno como para la protección de la salud. El objetivo, apuntan "es hacer de los festejos espacios para el ocio responsable".