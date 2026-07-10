Solicitan 9 años de cárcel por embestir a su expareja con el coche en Miño y acudir después a su casa a amenazarla
El acusado se enfrenta a delitos de amenazas, lesiones graves y contra la seguridad del tráfico, con agravantes de parentesco, violencia de género y reincidencia
Nueve años de prisión es la pena que solicita la Fiscalía provincial para un varón de 29 años que embistió con su coche al vehículo de su expareja en el centro de Miño y, tras el siniestro, acudió a su casa para amenazarla y atemorizarla al grito de «ven para aquí que te mato», según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 2023 cuando el acusado, al que se juzgará a partir de este martes, decidió invadir el carril contrario para colisionar con el vehículo de su expareja en el momento en que ambos se iban a cruzar. El hombre, con antecedentes penales, abandonó el lugar en su vehículo para, más tarde, personarse en el domicilio de la víctima para amenazarla.
La Fiscalía imputa al acusado, en prisión provisional comunicada y sin fianza, los delitos de amenazas y lesiones graves y contra la seguridad del tráfico con los agravantes de parentesco, delito por razones de género y reincidencia.
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