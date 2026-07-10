Piden 6 años de cárcel para el autor de varios robos con fuerza en el polígono de Espíritu Santo, en Sada
La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado la apertura de juicio contra un varón acusado de varios robos en establecimientos del polígono de Espíritu Santo en diciembre de 2022 y por los que la Fiscalía pide 6 años de prisión
La Audiencia Provincial de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral contra un varón reincidente acusado de perpetrar varios robos con fuerza en el polígono de Espíritu Santo, en Sada, en las vísperas de la Navidad del año 2022. La Fiscalía pide para él una pena de prisión de seis años por un delito continuado de robo con fuerza en establecimiento abierto al público con el agravante de multireincidencia.
Los hechos que se juzgan corresponden con un robo con fuerza cometido el 17 de diciembre en el restaurante Cantina de Narla, en el que el presunto ladrón accedió al local rompiendo una ventana para llevarse un botín de 400 euros de la máquina tragaperras y 900 euros en lotería de Navidad.
Cuatro días más tarde, repitió modus operandi para entrar en las instalaciones de 90 grados carpinteros, también situada en el polígono de Espíritu Santo y de la que se llevó un casco, un maletín de herramientas, un gato elevador y una grapadora de carpintería. No contento con el botín, regresó al restaurante Cantina de Narla para llevarse nuevamente la recaudación de la máquina tragaperras y el dinero de la caja.
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