Villa Julia, el 'chalé del secretario', en Arteixo, aspira a ser patrimonio cultural de Galicia

La Consellería de Cultura tramita la inclusión de Villa Julia, también conocida como el "chalé del secretario", en A Baiuca, Arteixo en el Catálogo de patrimonio cultural de Galicia.

Patrimonio detalla que primero fue el Concello de Arteixo quien solicitó la catalogación y en abril de este año un particular hace la misma petición. La documentación pertinente está expuesta al público durante un mes para quien quiera presentar alegaciones.

La inclusión en este catálogo supone que los propietarios asumen un deber de conservación del edificio para "evitar su pérdida destrucción o deterioro", señala la orden. Los dueños y arrendatarios de Villa Julia también estarán obligados a permitir el acceso a técnicos inspectores, comunicar cualquier daño o perjuicio y a pedir autorización al Ayuntamiento ante cualquier intervención, que siempre se debe seguir según unos criterios para mantener intacto los valores culturales.

Según certifica la consellería el estado de conservación actual es "bueno". "No presenta partes arruinadas, está bien mantenido y permanece habitado", detallan.

El departamento de cultura autonómico destaca en su orden el "valor testimonial" del inmueble como justificación para valorar su inclusión en el catálogo. "La autenticidad de Villa Julia se pone de manifiesto, más que por su representatividad tipológica, por su singularidad como vivienda significativa del eclecticismo tardío", destaca.

Patrimonio también apunta que en el contexto urbanístico de A Baiuca, Villa Julia constituye "un hito por su singularidad" frente al resto de edificaciones y la "integridad" con la que se han conservado la vivienda y los jardines complementarios.

Un ejemplo de arquitectura civil ecléctica

El inmueble, situado en el número 245 de la travesía de Arteixo, debe su nombre a una de las hijas del promotor, Santiago José Astray Astray, que fue secretario municipal de Arteixo en 1930 y 1952. Según la información de la ficha el arquitecto Mario Paéz Suárez habría redactado el proyecto en 1932, pero este "no se ajusta a lo construido, por lo que se ignora si el arquitecto llegó a redactar otro con los cambios".

El escudo de Villa Julia, casa en A Baiuca, Arteixo / Gus de la Paz

La consellería apunta que tampoco se puede acreditar que fuese construida en la época de 1930, pero sí su presencia en la parroquia entre 1956 y 1957, por lo que, al ser anterior a 1965, se le presupone un "significativo valor arquitectónico".

La casa, de planta baja, alta y bajo cubierta cuenta con una cubierta a cuatro aguas. En la planta baja hay un vestíbulo al que dan todas las estancias del piso y unas escaleras de dos tramos para las plantas altas. Cuenta con un salón principal con chimenea, una segunda sala de estar, cocina, trastero y una sala de música.

La planta alta tiene cuatro cuartos, cada uno en una esquina y un baño. La habitación noroeste tiene, además, acceso a la terraza que cubre el volumen del salón principal. En la planta bajo cubierta hay dos cuartos.

Las fachadas cuentan con muros de mampostería de piedra enfoscados y están pintadas de un color verde y blanco para remarcar las esquinas, cornisas y elementos decorativos.

Cerámicas diseñadas por Gaudí y amplias zonas verdes

En el interior la planta baja cuenta con dos tipos de baldosa. En la sala de estar está una de las más llamativas, la denominada como Panot1 Gaudí, una baldosa diseñada por el arquitecto Antonio Gaudí en 1904 y que fue fabricada por la empresa de pavimentos Escofet. El mismo diseño se encuentra en la Casa Batolló y la Casa Milà.

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En los exteriores de la casa, la zona verde delantera cuenta con un jardín y dos grandes palmeras, aunque una de ellas murió por el picudo. En la parte de atrás de la casa hay un hórreo no tradicional y arbolado diverso, además de construcciones auxiliares en las que se encuentra el garaje, el corral y tres dependencias que antiguamente acogían al personal de servicio de la casa.