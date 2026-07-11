Betanzos vibra con la llegada de los moros y la revolución irmandiña
Cientos de personas asistieron a las representaciones históricas de la Feria Medieval de Betanzos, que este año celebra su XXVII edición
Cientos de personas aprovecharon la jornada de este sábado para acercarse a Betanzos y disfrutar de su Feria Medieval. Desde poco antes del mediodía, las personas asistentes pudieron gozar de los cerca de 140 puestos repartidos por el casco histórico y de los pasacalles de músicos cómicos y malabares. El plato fuerte de la mañana fue a las 13.30 en la plaza de la Constitución, con la llegada de los moros a la ciudad al mando de Yussuf Hammar para exigir la entrega de las doncellas al califa de Córdoba.
La garra de las doncellas betanceiras y de sus ciudadanos volvió a emerger un año más en esta recreación histórica, en el que las mujeres moras con sus danzas pusieron el punto de música y color. Ya por la tarde, el protagonismo se lo llevó la revolución irmandiña, con la proclama del mercader Afonso de Carballido, en la que tampoco faltaron las actuaciones del alumnado de la escuela de danza Danzarte y del grupo Azogue, de la Escola Municipal de Folclore de Betanzos.
La Feira Franca Medieval de Betanzos, que este año celebra su vigésimo séptima edición, se despide este domingo, poniendo fin a tres días de fiesta, con la expulsión de los leprosos y el torneo medieval a caballo en la plaza de Irmáns García Naveira, a los que también se espera una asistencia masiva de visitantes de la ciudad y de otros puntos de la comarca.
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