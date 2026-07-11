Betanzos termina de restaurar la fuente de la Diana Cazadora

El Concello de Betanzos ha terminado los trabajos de restauración de la fuente de la Diana Cazadora, tras poco más de un mes desde el inicio de las obras.

La fuente es una de las imágenes más emblemáticas del patrimonio urbano de la localidad y la intervención tuvo como objetivo principal su recuperación integral y la puesta en valor del conjunto escultórico.

Las actuaciones se centraron en la reparación de las filtraciones derivadas del desgaste de la piedra. A pesar de que ya se habían hecho otras intervenciones antes no habían llegado a la profundidad necesaria para resolver el problema de manera definitiva. Con estas obras se evita por completo la filtración de agua y se garantiza la conservación de la estructura.

Durante las intervenciones se usaron productos especializados para evitar el daño de la piedra y se llevó a cabo la limpieza del óxido acumulado. Los trabajos incluyeron el pulido de los chorros de agua así como la recuperación de las letras doradas con el nombre de Betanzos y la fecha de creación de la fuente.

Noticias relacionadas

La estructura también fue repintada con el característico "verde Betanzos", el tono que ya tienen varios elementos del mobiliario urbano local.