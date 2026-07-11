Un incendio en un cuadro eléctrico obliga a desalojar una residencia en Oleiros

Un incendio urbano registrado esta tarde en la residencia de mayores Ballesol obligó a intervenir al Servizo Municipal de Emerxencias de Oleiros y a desalojar a las personas que se encontraban en ese momento en el edificio.

Según indican desde el servicio municipal de Emerxencias, el fuego se inició en el cuadro eléctrico de la instalación de placas solares del inmueble. Fue el propio personal del centro el que sofocó el conato, que solo afectó a dicho cuadro.

Cuadro eléctrico que ardió en la residencia Ballesol de Oleiros. / LOC

Por seguridad y ante la humareda generada, los empleados de la residencia optaron por desalojar el edificio, situado en la rúa Cormorán, en la zona de O Seixo, para evitar cualquier tipo de complicación a causa del humo.

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Los bomberos de Oleiros constataron a su llegada que el fuego había sido sofocado. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local de Oleiros, Guardia Civil y técnicos de la empresa instaladora.