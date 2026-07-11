El Tribunal de Cuentas continúa investigando el pago de las horas extra de la Policía Local de Cambre

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a requerir al Concello de Cambre más información sobre las presuntas irregularidades en los pagos de las horas extra de la Policía Local entre 202 y 2023, una investigación que también continúa el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña.

Es la tercera vez que el órgano fiscalizador se dirige al Ayuntamiento. Cuentas ya requirió datos sobre los responsables de la gestión económico-administrativa que dieran luz verde a esos pagos, que cifran en 565.000 euros. En concreto, reclamó facilitar los nombres y apellidos, DNI, direcciones actuales y correos electrónicos del "alcalde, concejales, secretario general, interventor, viceinterventor, tesorero o cualquier otra persona encargada de la gestión".

El pasado mes de mayo volvió a requerir la documentación referida al número de horas que resultaron de los fichajes, así como la cantidad de horas extra que entran dentro del complemento específico de la Policía Local y el número de servicios extraordinarios ya pagados.

La Justicia ha denegado hasta en nueve ocasiones el abono de estas horas extra, resaltando que estas nunca quedaron debidamente documentaaos. El instructor que investiga en el Tribunal de Cuentas ya destacó que "se constata que la jornada ordinaria media correspondiente a la Policía Local se corresponde con 37,5 horas semanales" y que por tanto para el pago de servicio extraordinario es "necesario que se supere" las horas establecidas.

El Concello no ha señalado qué nueva documentación se le ha requerido, pero anuncian que ya se la han enviado "mantendo unha postura de colaboración cos organismos encargados do control e fiscalización dos fondos públicos".

La alcaldesa, Diana Piñeiro, señala que "cando falamos dun procedemento relacionado coa xestión de recursos públicos, a responsabilidade dunha alcaldesa debe ser colaborar cos órganos de control, facilitar toda a documentación e permitir que se esclarezan os feitos con todas as garantías".

La regidora volvió a señalar a María Pan, respondable de Hacienda y Economía en el Ejecutivo de Unión por Cambre cuando se realizaron estos pagos, para que explicara por qué "sendo alcaldesa solicitou ao Tribunal de Contas o arquivo dunhas actuacións que buscaban esclarecer posibles irregularidades na xestión de máis de medio millón de euros de diñeiro público".

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Piñeiro volvió a resaltar la importancia de la transparencia y de colaborar con los órganos fiscalizadores y otras instituciones.