Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España
La presencia de la orquesta en las fiestas de la parroquia sadense coincidía con las fiestas de San Benito
La orquesta Panorama es, un año más, uno de los platos fuerte de las fiestas de la parroquia sadense de Mosteirón, que comenzaron el jueves con la Festa dos Maiores. Para este viernes estaba programada una churrascada y la verbena a cargo de la mayor orquesta de España y Unión y Fuerza.
Lo que no sabía la comisión de fiestas cuando organizaron los festejos es que la verbena acabaría coincidiendo con el España - Bélgica de Cuartos de Final del Mundial de Fútbol en el que la Selección Española se ha clasificado por segunda vez en su historia para las semifinales. En la tarde del jueves la comisión publicaba en sus redes sociales un mensaje de que el partido se podría ver en la pantalla de la Panorama.
Dada la coincidencia de horarios, la orquesta Panorama cedió la pantalla de su palco para poder ver el partido a lo grande. La verbena estaba programada para las 22.30 horas y el partido para las 21 horas, por lo que el segundo gol de Mikel Merino provocó que la música solo se tuviese que retrasar unos minutos. Quizás en caso de prórroga sí que se alterarían más los planes.
Así, entre costillas, criollos y bebidas, los asistentes a las fiestas de San Benito pudieron disfrutar de una victoria y un posterior baile que les sentaría mucho mejor.
Los festejos proseguirán este sábado 11 con pulpada, verbena con Punto Clave y el tradicional lanzamiento del globo de papel. La celebración finalizará el domingo con misa en honor a San Benito, rondallas, sesión vermú y verbena de Óbice Capital.
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