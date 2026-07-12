La expulsión de los leprosos marca el fin de la Feria Medieval de Betanzos

Betanzos regresa este lunes al presente después de tres días de fiestas y espectáculos en los que la ciudad retrocedió en el tiempo, concretamente a su pasado medieval. La recreación histórica de la expulsión de los leprosos fue, junto con el torneo medieval, el plato fuerte de la jornada de este domingo, la última de la vigésima séptima edición de la Feira Franca Medieval, que se despide hasta el año que viene.

Atrás queda un fin de semana que comenzó con la llegada del conde de Andrade y la lectura del pregón a cargo de la directora de la Escola Municipal de Folclore de Betanzos, Elena Díaz Blanco. El sábado fue el turno de la llegada de los moros al mando de Yussuf Hammar para exigir a la ciudad sus doncellas y de la Revolución Irmandiña, dos representaciones de hechos históricos que congregaron en el casco histórico a cientos de vecinos y visitantes.

La jornada de este domingo arrancó con la actuación de Kote Malabar en el atrio de Santa María y del Mago Gonzálvez en la Plaza de la Constitución. Después la actividad se trasladó a la plaza Irmáns García Naveira, donde se escenificó la expulsión de los leprosos, que volvió a ser un éxito, tanto de público como de calidad en la representación. En ese mismo escenario, ya por la tarde, tuvo lugar el Torneo Medieval a caballo y la demostración de cetrería. No faltaron tampoco los bailes, en este caso el de noble y campesino a cargo de la escuela de danza Danzarte. Las Danzas Mouras ponen el broche final a una Feira Franca Medieval que un año más volvió a dejar claro por qué está considerada como Festa de Interese Turístico.