Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: "Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México"

La expectación era máxima este lunes en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, donde el silencio del público delataba los nervios del sorteo. No era para menos: 453 solicitudes se disputaban ante el bombo 20 viviendas protegidas en la promoción Xardíns da Rabadeira, en pleno centro de Oleiros, que costarán desde 210.000 euros. Con una probabilidad de poco más de un 4 % —más de 22 aspirantes por cada piso—, la suerte se convirtió en el único pasaporte hacia una vivienda de nueva construcción en uno de los municipios con el suelo residencial más caro de toda Galicia.

Katy Gutiérrez, natural de México y residente en Oleiros desde hace ya una década, fue una de las afortunadas en el sorteo. "Me ha tocado con el número 352, que es el de mi casa de toda la vida de México", aseguró la premiada, que, a pesar de trabajar en la Asociación Contra el Cáncer en A Coruña, nunca quiso mudarse a la ciudad debido a su "amor" por Oleiros. "Es precioso, esto es un paraíso, y todavía no me lo creo", afirmó Gutiérrez, que va a intentar optar por uno de los pisos con tres habitaciones para que sus dos hijos puedan tener, como reivindicaba Virginia Woolf hace casi un siglo, una habitación propia.

"Hasta ahora mi niña dormía conmigo porque no teníamos sitio. Al ser una familia monoparental es complicado, porque los alquileres están por las nubes", sentenció la afectada, que lleva tres años pagando un alquiler de casi 700 euros mensuales en la localidad. Llevaba buscando ofertas en agencias inmobiliarias desde que llegó a Oleiros, pero el encarecimiento de los precios le impedía ahorrar para la entrada. "Se ve que las calidades del edificio van a ser buenas, y eso también es algo que he tenido muy en cuenta", aseguró la premiada número 15 del sorteo.

Vista de una de las manos inocentes durante el sorteo de pisos en Mera. / GUS DE LA PAZ

Al igual que ella, otras 19 personas lograron esquivar los precios prohibitivos del mercado local gracias al azar este lunes. Pero, para evitar contratiempos en el proceso, el sorteo no se limitó a los 20 adjudicatarios definitivos. De entre el público se extrajeron un total de 50 números con el fin de dejar armada una sólida lista de reserva por si alguno de los primeros seleccionados falla o no cumple con los requisitos exigidos. Los agraciados se integrarán ahora en una cooperativa tutelada por la gestora Gestogar, que estima un plazo de 28 meses de obras y fija la entrega de llaves para el año 2029.

El Concello de Oleiros actúa como el principal motor e impulso de esta cooperativa de vivienda pública. De hecho, el edificio se asentará sobre tres parcelas de la plaza de A Rabadeira, de las cuales dos son de titularidad municipal y fueron sacadas a concurso público por el Ayuntamiento con la condición expresa de destinarlas a la construcción de pisos a precio tasado para los vecinos. De esta forma, el Concello interviene directamente en el mercado del suelo, dando preferencia a los empadronados para evitar que los jóvenes y las familias con menos recursos se vean expulsados de su propio municipio por la burbuja inmobiliaria.

Olvidémonos de pisos barateiros

Durante la asamblea informativa, los responsables de la gestora quisieron desvincular el concepto de vivienda protegida del de baja calidad. "Olvidémonos de pisos barateiros", sentenciaron desde Gestogar, destacando que la promoción contará con equipamientos "magníficos y acabados de primera". El inmueble, situado a apenas 200 metros de la Casa del Concello, se ubicará en un entorno rodeado de bosques y zonas verdes al lado de la plaza de A Rabadeira. Ofrecerá pisos de 2 y 3 dormitorios dotados con terraza, plaza de garaje, trastero, calificación energética A y calefacción por suelo radiante.

Los técnicos y el propio alcalde, Ángel García Seoane, explicaron que la principal baza del proyecto radica en la "enorme brecha" económica de estas viviendas respecto al mercado libre de Oleiros. Los pisos de protección saldrán con los precios oficiales tasados por la Xunta que parten de los 210.000 euros, a los que se suman las ventajas fiscales de la cooperativa, como la exención del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y bonificaciones en el IBI. Al lado de esta parcela, las viviendas de similares características en el mercado libre se venden por más de 200.000 euros por encima de este importe, superando la barrera de los 400.000 euros. De hecho, las 6 viviendas libres del propio bloque de la cooperativa ya se comercializan a partir de los 325.000 euros.

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Con el sorteo concluido y la lista de reserva definida, esta nueva promoción se suma a las que el Concello ya ejecuta en Perillo, Xaz y Mera. Para los ganadores como Katy Gutiérrez empieza ahora la cuenta atrás para disfrutar de una vivienda considerada de "máxima calidad" en el centro de Oleiros.