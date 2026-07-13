Betanzos y la Diputación acuedan la reforma integral del parque do Pasatempo con una inversión de 300.000 euros

El parque infantil do Pasatempo, uno de los puntos de encuentro y ocio familiar más concurridos y emblemáticos de Betanzos, se transformará por completo en los próximos meses. Y es que el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa del municipio, María Barral, firmaron este lunes un convenio de colaboración que permitirá acometer una reforma integral de estas instalaciones públicas.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, asumiendo la Diputación el 80% de los gastos y el Concello el otro 20%. Además de la aportación económica, el Ejecutivo local será el encargado de la licitación de los contratos y de la posterior dirección y ejecución de las obras.

El plan técnico incluye la retirada inmediata de los juegos actuales y del viejo suelo deteriorado. En su lugar, se ejecutarán nuevas soleras de hormigón donde sea preciso para garantizar la estabilidad y durabilidad de las instalaciones, rematando la superficie con un nuevo pavimento continuo de caucho amortiguador adaptado de forma rigurosa a las alturas de caída de cada aparato.

Un catálogo con 19 elementos lúdicos

El futuro recinto dispondrá de un catálogo de 19 elementos lúdicos diferenciados. La distribución incluirá grandes estructuras multijuego con torres, puentes y toboganes, carruseles, zonas de equilibrio, redes de escalada, balancines, juegos giratorios y columpios.

Un aspecto clave del diseño es la apuesta por la inclusión de menores con diversidad funcional o diferentes capacidades. Para ello, se instalarán paneles táctiles, un columpio de nido y un columpio mixto dotado con asiento adaptado. Una vez que arranquen los trabajos sobre el terreno, el plazo de ejecución estipulado por ambas administraciones será de cuatro meses.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó el gran impacto vecinal de la medida al tratarse de "un espacio muy utilizado por las familias de Betanzos", y señaló que la reforma está diseñada para que los menores de la comarca dispongan de un entorno de juego "más moderno, seguro, accesible y adaptado a las distintas franjas de edad".

Noticias relacionadas

Por su parte, la alcaldesa de Betanzos, María Barral, agradeció el respaldo de la Diputación para dar luz verde a una obra "muy necesaria y ampliamente demandada". Barral remarcó que el objetivo va más allá de cambiar el mobiliario urbano, ya que se busca dotar al recinto de una entidad propia.