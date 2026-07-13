Celsa Atlantic proyecta un nuevo plan de eficiencia energética en su fábrica de A Laracha

Celsa Atlantic ha iniciado los trámites para revisar y actualizar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de su planta siderúrgica dedicada a la producción de hierro de construcción ubicada en el núcleo de Raxido, en la parroquia larachesa de Cabovilaño. El proceso responde a la necesidad de adaptarse a la normativa europea sobre las mejores técnicas disponibles para la transformación de metales férreos. El documento presentado por la empresa revela un ambicioso plan de eficiencia energética para los próximos meses que contrasta con el momento de baja producción que arrastra la factoría debido a la "coyuntura del mercado y a la caída de pedidos".

La fábrica de A Laracha opera actualmente muy por debajo de su potencial logístico. Aunque las instalaciones disponen de dos trenes de laminación y dos hornos con una capacidad máxima conjunta de un millón de toneladas de acero al año, la realidad es que la planta produce hoy en día en torno al 28% de dicho límite, tal y como aclara la documentación. Por este motivo, la actividad ordinaria se concentra exclusivamente en el horno número 1, que alimenta de forma interna las dos líneas de producción, mientras que el horno 2 permanece completamente apagado al ser menos eficiente.

Ahora, el proyecto que Celsa Atlantic evalúa ejecutar durante este mismo año 2026 pasa por el aprovechamiento energético de esta infraestructura. La compañía realiza pruebas y cálculos para implantar un sistema que redirija los gases calientes emitidos por el horno 1 y los emplee para precalentar las palanquillas de acero antes de que entren en el tren de laminación. Con esta medida, los gases dejarían de ser expulsados de forma directa y pasarían por una cámara de precalentamiento, evacuándose finalmente por la chimenea del horno 2.

El objetivo directo es reducir drásticamente el consumo de gas natural y las emisiones a la atmósfera. Ya en 2023 la empresa instaló un tanque de oxígeno para optimizar la combustión del horno principal, logrando reducir en hasta un 6% el consumo de gas natural y disminuyendo en paralelo las emisiones de dióxido de carbono.

En proceso de venta

Este escenario operativo y de optimización de costes coincide con una etapa de transición corporativa y de blindaje laboral. Tras superar una grave crisis financiera que derivó en el cambio de control del grupo hacia los fondos acreedores, la compañía ha logrado volver a beneficios y se encuentra actualmente en proceso de venta.

En el plano laboral, la viabilidad de la planta y el empleo de sus 135 trabajadores están garantizados hasta al menos mediados de 2027 gracias a un acuerdo firmado entre la dirección y el sindicato que incluye un ERTE rotatorio y medidas de estabilidad que protegen los salarios de las brigadas hasta en un 95%.

En lo referente al control ambiental facilitado en el expediente, la firma siderúrgica asegura que todos los parámetros analizados en sus dos chimeneas de 50 metros (dióxido de azufre, monóxido de carbono, partículas y óxidos de nitrógeno) se sitúan holgadamente por debajo de los topes legales. Lo mismo ocurre con la gestión del agua: el suministro industrial, procedente del río Acheiro y de la recogida de pluviales, circula en un circuito casi cerrado gracias a cuatro sistemas de depuración, cuyas únicas purgas se filtran de manera controlada en una charca natural dentro de la propiedad sin que se hayan detectado desviaciones en los análisis mensuales.

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El informe, que también califica como "bajo" el riesgo de contaminación del suelo al estar pavimentadas las áreas exteriores sensibles, se encuentra en fase de consultas administrativas e información pública, a la espera de la resolución definitiva por parte de la Xunta.