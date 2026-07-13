Culleredo licita por 1,45 millones de euros el servicio de limpieza viaria

El Concello de Culleredo acaba de sacar a concurso el contrato para la limpieza viaria del municipio por 1,45 millones de euros durante un año. La nueva concesionaria trabajará en cinco zonas de limpieza, que designarán la frecuencia de los servicios según sus características.

El servicio de limpieza viaria es uno de los obligatorios que tiene que prestar un ayuntamiento, ya que resulta "imprescindible" para garantizar un mantenimiento correcto de los espacios público, además de "asegurar unas condiciones adecuadas de salubridad y de convivencia ciudadana", explica en la memoria justificativa del contrato.

Además del barrido y el baldeo, el nuevo contrato también adjudica a la responsable de la limpieza servicios como el esparcido de sal en época de bajas temperaturas, la limpieza de grafitis en fachadas y mobiliario urbano, la recogida de animales muertos o la retirada de vertidos incontrolados, una de las grandes luchas de Culleredo en los últimos meses.

El Concello ha diseñado para la nueva empresa cinco zonas para realizar servicios mínimos de limpieza, aunque después las aspirantes siempre pueden ofertar más. La zona 1, que engloba todo el núcleo de Almeiras y O Burgo, así como el paseo marítimo y parte de Vilaboa y Rutis, tendría como objetivo los núcleos urbanos con mayor población. El Ayuntamiento asume que "que el grado de ensuciamiento será mayor y, por tanto, será necesaria una mayor intensidad en los servicios de limpieza viaria", por lo que proponen una frecuencia mínima de seis días a la semana.

La zona dos, son las calles adyacentes a la zona 1 con gran actividad comercial, por lo que Corveira o la avenida de Vilaboa se encuentran entre estos entornos, y se propone también una frecuencia de seis días a la semana.

Las urbanizaciones Augas Mansas y Monte dos Ríos son las únicas que entrarían dentro de la zona 3, con menor actividad comercial y de población. El Ayuntamiento prevé para estas una frecuencia de dos días a la semana de limpieza viaria.

Los polígonos industriales de Alvedro, Almeiras y el Centro Logístico de Ledoño también conforman un distrito de saneamiento separado y allí el servicio pasará tan solo una vez a la semana.

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La zona 5 engloba los entornos "periféricos", es decir, el rural de Culleredo y lugares con menos población, como Fonteculler. Allí el servicio pasará tan solo una vez a la semana y, en los lugares del rural que necesiten una limpieza y baldeo con una frecuencia de una vez cada dos meses, el Concello destaca que "serán los técnicos del Ayuntamiento los que demanden este servicio en función de las necesidades".