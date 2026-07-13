O BNG presenta a Alberte G. Nicolás como candidato á alcaldía de Miño en 2027
O portavoz do grupo repetirá de cara ás próximas eleccións, e contará con Tania Casás no número 2 e Jonás Vidal no número 3
O BNG de Miño acaba de anunciar que o actual portavoz municipal, Alberte G. Nicolás, volverá ser o candidato á alcaldía da formación nacionalista para as eleccións municipais de 2027. A decisión vén acompañada da presentación dos primeiros postos da candidatura, que contará con Tania Casás no número 2 e Jonás Vidal no número 3, configurando un equipo co que o BNG quere asentar no municipio de Miño un modelo de "goberno transformador".
Alberte G. Nicolás sinala que afronta esta responsabilidade “con ilusión e con convicción nun proxecto que leva anos demostrando que se pode facer política útil, próxima e centrada en mellorar o día a día da veciñanza”. O xa candidato destaca o labor realizado polo BNG neste mandato, “no que non nos limitamos a sinalar problemas, senón que puxemos enriba da mesa alternativas concretas en ámbitos como os servizos sociais, a mobilidade, o urbanismo ou o mantemento das parroquias”.
Segundo explica, o obxectivo da candidatura é “dar un paso adiante e construír un Miño máis dinámico, máis participativo e máis coidado, aproveitando todo o potencial do concello e poñendo no centro as necesidades reais da xente”. Neste sentido, subliña que o BNG chega a esta nova etapa “coa experiencia acumulada dun traballo serio e constante, mais tamén coa enerxía necesaria para impulsar un cambio de rumbo no concello”.
O candidato nacionalista tamén puxo en valor tanto o papel de Tania Casás como deJonás Vidal, que representan “unha combinación de compromiso, capacidade de traballo e proximidade”.
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