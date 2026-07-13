Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La única aspirante a gestionar la estación busesLicitaciones desiertas en GaliciaEl proyecto ecológico que transforma escamas en baldosasLa masonería en A CoruñaAsí fue la expulsión de los leprosos en BetanzosLas nuevas opciones del Deportivo
instagramlinkedin

O BNG presenta a Alberte G. Nicolás como candidato á alcaldía de Miño en 2027

O portavoz do grupo repetirá de cara ás próximas eleccións, e contará con Tania Casás no número 2 e Jonás Vidal no número 3

Alberte G. Nicolás (medio) xunto a Jonás Vidal e Tania Casás.

Alberte G. Nicolás (medio) xunto a Jonás Vidal e Tania Casás. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Miño

O BNG de Miño acaba de anunciar que o actual portavoz municipal, Alberte G. Nicolás, volverá ser o candidato á alcaldía da formación nacionalista para as eleccións municipais de 2027. A decisión vén acompañada da presentación dos primeiros postos da candidatura, que contará con Tania Casás no número 2 e Jonás Vidal no número 3, configurando un equipo co que o BNG quere asentar no municipio de Miño un modelo de "goberno transformador".

Alberte G. Nicolás sinala que afronta esta responsabilidade “con ilusión e con convicción nun proxecto que leva anos demostrando que se pode facer política útil, próxima e centrada en mellorar o día a día da veciñanza”. O xa candidato destaca o labor realizado polo BNG neste mandato, “no que non nos limitamos a sinalar problemas, senón que puxemos enriba da mesa alternativas concretas en ámbitos como os servizos sociais, a mobilidade, o urbanismo ou o mantemento das parroquias”.

Segundo explica, o obxectivo da candidatura é “dar un paso adiante e construír un Miño máis dinámico, máis participativo e máis coidado, aproveitando todo o potencial do concello e poñendo no centro as necesidades reais da xente”. Neste sentido, subliña que o BNG chega a esta nova etapa “coa experiencia acumulada dun traballo serio e constante, mais tamén coa enerxía necesaria para impulsar un cambio de rumbo no concello”.

Noticias relacionadas

O candidato nacionalista tamén puxo en valor tanto o papel de Tania Casás como deJonás Vidal, que representan “unha combinación de compromiso, capacidade de traballo e proximidade”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
  2. El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie
  3. El eclipse del 12 de agosto cuelga el cartel de completo en las cabañitas de A Coruña: 'Hemos recibido llamadas de gente de todo el mundo
  4. Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España
  5. La panadería que conquista A Coruña con uno de los últimos hornos de leña: 'Llevamos 20 años sin vacaciones
  6. Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol
  7. Cambre tira de Arteixo para subsanar la deficiencia de personal
  8. Betanzos estrena un renovado mercado municipal volcado en la hostelería

O BNG presenta a Alberte G. Nicolás como candidato á alcaldía de Miño en 2027

O BNG presenta a Alberte G. Nicolás como candidato á alcaldía de Miño en 2027

Betanzos y la Diputación acuedan la reforma integral del parque do Pasatempo con una inversión de 300.000 euros

Betanzos y la Diputación acuedan la reforma integral del parque do Pasatempo con una inversión de 300.000 euros

Verbenas y fiestas en el área metropolitana de A Coruña

Verbenas y fiestas en el área metropolitana de A Coruña

Pantalla gigante en las fiestas de Vilaboa, Culleredo, para vivir la semifinal del Mundial España contra Francia

Pantalla gigante en las fiestas de Vilaboa, Culleredo, para vivir la semifinal del Mundial España contra Francia

La Valedora do Pobo advierte a Cambre y Bergondo: el déficit de personal no exime de atender al ciudadano

La expulsión de los leprosos marca el fin de la Feria Medieval de Betanzos

La expulsión de los leprosos marca el fin de la Feria Medieval de Betanzos

Betanzos vibra con la llegada de los moros y la revolución irmandiña

Betanzos vibra con la llegada de los moros y la revolución irmandiña

El Superior eleva a un año y 9 meses la pena de cárcel a la presidenta de una comunidad de vecinos de Culleredo que desvió más de 9.000 euros

El Superior eleva a un año y 9 meses la pena de cárcel a la presidenta de una comunidad de vecinos de Culleredo que desvió más de 9.000 euros
Tracking Pixel Contents