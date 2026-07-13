Pantalla gigante en las fiestas de Vilaboa, Culleredo, para vivir la semifinal del Mundial España contra Francia

Toda la emoción del Mundial de fútbol podrá vivirse este martes en las fiestas de Vilaboa, en Culleredo. El último día de las fiestas de la parroquia contará con una pantalla gigante para retransmitir en directo la semifinal entre España y Francia, además de la tradicional churrascada y la verbena por la noche de la mano de la orquesta Cinema.

La orquesta cederá la infraestructura para colocar la pantalla gigante, que se situará junto a la gran carpa de la plaza de la Iglesia donde desde el viernes se vienen celebrando las fiestas.

A partir de las 19.00 horas tendrá lugar la gran churrascada, amenizada por la música del DJ Takesound hasta que empiece el partido. Una vez terminada la retransmisión los miembros de la orquesta Cinema se subirán a actuar al escenario hasta el final de la fiesta.

El Concello ha agradecido la disposición tanto de la orquesta como del DJ para propiciar este evento.

Las fiestas este lunes acogerán a las 22.30 horas a la orquesta Ritmo Joven y una discomóvil al terminar.

Seguridad

Con motivo de las celebraciones el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil, Policía Local, el Servicio Municipal de Emerxencias y el 061. Los turnos de los agentes de la Policía Local se reforzaron para el horario nocturno, cuando hay un mayor número de asistentes y personas en el municipio.

El Concello cuenta además con un sistema de videovigilancia, que está controlado desde el puesto de mando avanzado y dotado de varios puestos de trabajo y monitores para seguir las imágenes de las cámaras instaladas en la zona.

El objetivo del dispositivo de tráfico es la seguridad del peatón, por lo que no se permitirá el estacionamiento en la zona de fiestas y se ampliará el espacio peatonal con vallas. Efectivos de seguridad están regulando el paso de peatones de la avenida de Vilaboa para ofrecer una transición segura entre la plaza de la Iglesia y la zona de las atracciones.

A partir de las 20.30 horas la calle Senra y la avenida de Cordeda estarán cortadas. Las personas con movilidad reducida contarán con zonas de aparcamiento específicas y en la avenida de Vilaboa habrá un espacio reservado para taxis. En la calle Breogán también hay un lugar para ambulancias.

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El Punto Violeta estará frente a la iglesia durante la noche de este lunes y martes. Frente a la iglesia se instalará el Punto Violeta en la noche de hoy y mañana. Estará atendido por dos profesionales especialistas para ofrecer atención ante posibles casos de acoso o agresión sexista, además de resolver dudas y proporcionar toda la información deseada en la materia.