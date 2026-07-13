La Valedora do Pobo advierte a Cambre y Bergondo: el déficit de personal no exime de atender al ciudadano

La Valedora do Pobo ha apremiado a los Concellos de Cambre y Bergondo a responder a las quejas vecinales y les advierte que la falta de personal en los consistorios no puede ser una excusa para no atender a los ciudadanos. La titular en funciones del organismo autonómico abrió expedientes en 2025 a ambos ayuntamientos a instancia de los escritos de los vecinos y ambos les recuerda sus deberes legales de evitar "dilaciones que perjudiquen a las personas administradas". Cambre aceptó la recomendación mientras que Bergondo todavía está pendiente de contestar.

No es la primera vez que las administraciones locales intentan escudarse en los problemas de personal. La Valedora ya se ha pronunciado en años anteriores por causas similares y ha señalado que "ello no puede ser óbice para la inobservancia de las normas básicas que lo rigen ni puede explicar que un expediente no se tramite en los plazos legalmente establecidos".

En el caso de Cambre, un ayuntamiento que ya ha sido reprendido en ocasiones anteriores, se trata de una vecina que había pedido un certificado urbanístico en 2024. En mayo de ese año el concello señalaba la "escasez de personal como causante de dicho retraso" y se aseguraba que se había reincorporado el técnico y se iban a añadir más trabajadores. Un año después la Valedora requiere de nuevo al Concello y este señala que la certificación está pendiente de un informe técnico.

Ante esta situación, en la que el trámite presenta un retraso de 13 meses a pesar de que el plazo de resolución se suponía que era de tres, el órgano autonómico señala que, aunque "resulta comprensible" que se guarde el orden reglamentario, se pida rigor en los informes técnicos y la "limitación de recursos", "dicha limitación non es responsabilidad de los que necesitan los servicios". "No puede descansar sobre la ciudadanía el déficit de personal de la administración", apunta la Valedora.

Más de 500 expedientes pendientes

Algo similar ocurre en Bergondo, aunque en este caso el Concello da más detalles de su situación administrativa. El vecino afectado presenta una queja con relación al retraso en la tramitación de la legalización de unas obras. La incidencia comienza en 2017 y en 2023 se vuelve a tramitar por modificaciones urbanísticas aprobadas.

Sobre la tardanza en informar el Ayuntamiento destaca la falta de personal, que alcanza a diversos departamentos municipales y que hace que, efectivamente haya una persona de personal técnico realizando hasta 18 tareas diferentes, entre ellas informar de las solicitudes de licencias, la redacción de documentos de planeamiento o la inspección y control de las obras y edificios municipales.

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El Concello de Bergondo también señaló a la Valedora que, en 2025, "hay 517 expedientes pendientes de informe" y que el retraso de los informes urbanísticos es de dos años aproximadamente. El órgano insta al Ayuntamiento a dar cuenta de la aceptación de la resolución y de las "medidas adoptadas para darle efectividad".