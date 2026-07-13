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Verbenas y fiestas en el área metropolitana de A Coruña
Los concellos de A Coruña le han dado el pistoletazo de salida a sus fiestas y parece que no hay rincón en el que no esté o no vaya a sonar pronto la música
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Si hay un periodo de oro para las orquestas, ese es el verano. La llegada del buen tiempo siempre trae consigo los calendarios más ajetreados para las formaciones dedicadas a la verbena, que animan a los territorios -especialmente a los gallegos- en las fiestas de sus barrios, pueblos y ciudades.
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