El Concello celebra el éxito de participación y de actividad alrededor de la Feria Medieval de Betanzos
El Concello destaca la alta participación y el impacto económico y turístico de la cita, consolidándola como un referente en Galicia
Betanzos saca pecho en un primer balance de la Feira Franca Medieval, "un evento que segue consolidando a súa posición como un dos grandes referentes deste tipo de mercados históricos en Galicia", apuntan desde el Concello, que destaca la elevada participación registrada a lo largo del fin de semana así como el impacto económico y turístico que generó la cita.
La alcaldesa, María Barral, señaló que la Feria Medieval "é xa unha das grandes marcas de cidade de Betanzos e cada ano demostra a súa capacidade para atraer visitantes, dinamizar a economía local e proxectar a nosa imaxe máis aló da comarca".
La regidora, que reconoció que el partido de la selección española en el Mundial condicionó la asistencia en la primera jornada, aunque recuperó con creces en la del domingo, destacó que, a pesar de la "elevada concentración de personas" durante el fin de semana, la feria se desarrolló sin incidencias de relevancia gracias al dispositivo coordinado por Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y los distintos servicios municipales.
En este sentido, Barral agradeció el trabajo de todas las personas implicadas en la organización y desarrollo del evento. "O éxito da Feira Medieval é un éxito colectivo. Detrás hai meses de traballo, coordinación e esforzo por parte dos servizos municipais, dos corpos de seguridade, dos voluntarios e voluntarias, das asociacións participantes, dos postos do mercado, da hostalaría e do comercio. A todos eles quero trasladarlles o meu agradecemento", indicó.
Este primer balance es fruto de una reunión mantenida por la alcladesa con técnicos municipales y responsables de la organización. En las próximas semanas, el Gobierno local realizará un análisis más detallado de esta edición con el objetivo de incorporar mejoras de cara a próximas ediciones, aunque el balance inicial es "de plena satisfacción" por el desarrollo de una feria "que volvió a convertir Betanzos en el gran escenario medieval de Galicia durante tres días", inciden desde el Concello.
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