Aparatoso incendio de una hormigonera en Culleredo
El camión circulaba por la AC-523 en dirección a la A-6 cuando, al parecer, se le recalentaron los frenos en la bajada y comenzaron a arder
Un aparatoso incendio afectó en la tarde de este martes a un camión con bomba de hormigonado en el concello de Culleredo. Los hechos ocurrieron pasadas las 16.00 horas en la parroquia de Sésamo.
Al parecer, según informa el Concello en un comunicado, el vehículo circulaba por la AC-523 procedente de Cerceda en dirección a la A-6 cuando, de acuerdo a los indicios existentes, se le calentaron en exceso los frenos en la bajada y empezaron a arder. Acto seguido, el conductor se desvió en la rotonda hacia una carretera local para detener el vehículo, aunque no logró evitar que el fuego se extendiera hasta calcinarlo por completo. Afortunadamente, no se han producido daños personales.
Hasta el lugar del incendio se desplazaron los Bomberos del parque provincial de Arteixo y efectivos del Servizo de Emerxencias del Concello de Culleredo, que sofocaron el fuego alrededor de las 18:00 horas. También acudieron la Policía Local de Culleredo y la Guardia Civil.
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