Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenado el hermano de Pedro SánchezLa gestión de la nueva estación de busesBalance de siniestralidad vial en A CoruñaSorteo de 20 viviendas protegidas en OleirosEmpresas de las luces de Navidad de Vigo iluminarán el poblado navideñoEl Dépor presenta la segunda equipaciónCalendario del Deportivo en Primera División
instagramlinkedin

Aparatoso incendio de una hormigonera en Culleredo

El camión circulaba por la AC-523 en dirección a la A-6 cuando, al parecer, se le recalentaron los frenos en la bajada y comenzaron a arder

Estado en el que quedó el vehículo incendiado en Sésamo (Culleredo)

Estado en el que quedó el vehículo incendiado en Sésamo (Culleredo) / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Culleredo

Un aparatoso incendio afectó en la tarde de este martes a un camión con bomba de hormigonado en el concello de Culleredo. Los hechos ocurrieron pasadas las 16.00 horas en la parroquia de Sésamo.

Al parecer, según informa el Concello en un comunicado, el vehículo circulaba por la AC-523 procedente de Cerceda en dirección a la A-6 cuando, de acuerdo a los indicios existentes, se le calentaron en exceso los frenos en la bajada y empezaron a arder. Acto seguido, el conductor se desvió en la rotonda hacia una carretera local para detener el vehículo, aunque no logró evitar que el fuego se extendiera hasta calcinarlo por completo. Afortunadamente, no se han producido daños personales.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar del incendio se desplazaron los Bomberos del parque provincial de Arteixo y efectivos del Servizo de Emerxencias del Concello de Culleredo, que sofocaron el fuego alrededor de las 18:00 horas. También acudieron la Policía Local de Culleredo y la Guardia Civil.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
  2. Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
  3. El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie
  4. Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España
  5. Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol
  6. Cambre tira de Arteixo para subsanar la deficiencia de personal
  7. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia que el Pazo de Meirás sigue inscrito a nombre de los Franco
  8. Betanzos estrena un renovado mercado municipal volcado en la hostelería

Aparatoso incendio de una hormigonera en Culleredo

Aparatoso incendio de una hormigonera en Culleredo

Choque entre Oleiros y el Consorcio por la recogida de basura

Choque entre Oleiros y el Consorcio por la recogida de basura

Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo

Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un amplio programa de experiencias para vivir el eclipse del 12 de agosto

El Concello celebra el éxito de participación y de actividad alrededor de la Feria Medieval de Betanzos

El Concello celebra el éxito de participación y de actividad alrededor de la Feria Medieval de Betanzos

Oleiros lleva este fin de semana las artes escénicas a las calles de Santa Cristina y Santa Cruz

Oleiros lleva este fin de semana las artes escénicas a las calles de Santa Cristina y Santa Cruz

La Xunta da el visto bueno la cesión de la Diputación a Oleiros de de las vías que dan acceso a las playas de Santa Cristina y Bastiagueiro

La Xunta da el visto bueno la cesión de la Diputación a Oleiros de de las vías que dan acceso a las playas de Santa Cristina y Bastiagueiro

Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: "Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México"

Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: "Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México"
Tracking Pixel Contents