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Muere una persona al producirse una explosión en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo

Al lugar se desplazaron varias patrullas de la Gaurdia Civil, Bomberos y efectivos de la Policía Local

Instalaciones deportivas de A Garrocha en 2019. | // L.O.

Instalaciones deportivas de A Garrocha en 2019. | // L.O. / M. Villar

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Candela F. Roldán

Culleredo

Un hombre ha fallecido este mediodía tras sufrir graves quemaduras en un incendio registrado en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de A Garrocha, en la parroquia de Sésamo, en Culleredo. El trágico suceso se desencadenó en torno a las 13.20 horas momento en el que el servicio de emergencias 112 Galicia recibió la alerta por un fuego originado en una nave de la Rúa Burras.

Al lugar se desplazaron de inmediato patrullas de la Guardia Civil de los puestos de Culleredo y Oleiros, dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía Local, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre en el propio lugar de los hechos tras localizar su cuerpo sin vida en el exterior de las instalaciones con importantes quemaduras. Actualmente, los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para sofocar las llamas y asegurar el perímetro ante el riesgo de que el fuego se propague.

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En estos momentos, los agentes de la Guardia Civil custodian el recinto y se encuentran recabando los primeros datos e indicios sobre el terreno para esclarecer las causas del suceso. Debido a la fase tan temprana en la que se encuentra la investigación, las autoridades policiales y judiciales no han facilitado por ahora más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre el origen exacto del incendio.

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