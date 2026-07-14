Choque entre Oleiros y el Consorcio por la recogida de basura

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, acusó este martes al Consorcio de As Mariñas de "tolerar a vulneración sistemática das obrigas contractuais da empresa de recollida de lixo". Entre esos incumplimientos, el regidor oleirense denuncia que varios camiones del servicio consorciado de recogida de basura "levan semanas avariados perdendo lixo polas rúas, deixando un olor insoportable por onde pasan". Además, apunta que la limpieza de contenedores "tampouco se efectúa na frecuencia establecida" y que no se están reponiendo los colectores rotos.

García Seoane achaca en parte este problema a que el contrato con la actual empresa concesionaria lleva vencido desde octubre del pasado año. "Do contrato fai o 80% das cousas e o 20% ignórao totalmente", lamentó antes de exigir al Consorcio "que estea encima" de la firma y "que se tomen medidas xa", entre ellas la emisión de un informe sobre los incumplimientos existentes para sancionar a la empresa. "Ante estes feitos, o presidente do Consorcio non pode seguir mirando cara outro lado", afirmó.

Desde el Consorcio de As Mariñas son contundentes al afirmar que su presidente "ni miró ni mirará para otro lado" e indican al alcalde de Oleiros que las medidas a adoptar "siempre deben ajustarse a los procedimientos regulares y basarse en informes técnicos". "En su momento se adoptaron en este sentido sanciones, ya que fue lo que correspondía" y señalan que se ha trasladado a la empresa la situación "para que lleve a cabo las comprobaciones oportunas y actúe en consecuencia para que el servicio funcione de forma óptima".

En un comunicado, añaden que los camiones del consorcio se someterán a una revisión "para efectuar las reparaciones necesarias", pero afirman que la limpieza de contenedores "se lleva a cabo de forma continua". También indican que una problemática de pérdida de líquidos en la recogida viene derivada en muchas ocasiones del depósito de líquidos en contenedores, "algo que no se debe realizar", matizan. "Fue lo que ocurrió en Oleiros el pasado fin de semana y obligó a realizar un baldeo urgente en la calle, quedando solucionado en pocas horas".