Oleiros lleva este fin de semana las artes escénicas a las calles de Santa Cristina y Santa Cruz
El Concello celebra una nueva edición del festival Rúa Ext-cénica con espectáculos de circo, teatro, danza y música gratuitos y para todos los públicos
El Concello de Oleiros vuelve a llenar un año más las calles de la localidad de circo, teatro, danza y música para todos los públicos. Las localidades de Santa Cristina y Santa Cruz serán las protagonistas, los días 17, 18 y 19 de julio, de una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Rúa (Rúa Ext-cénica) que incluye una amplia programación de eventos gratuitos durante el fin de semana.
Como destacan desde el Concello en un comunicado, el programa incluye artistas y compañías de las más variadas procedencias y disciplinas que transformarán la calle en un marco propicio donde provocar la interacción social con el público asistente en un ambiente festivo.
La programación arranca el viernes en Santa Cruz con el espectáculo de malabares y acrobacias Pilots de la compañía La Finestra Nou Circ. Será a las 20.00 horas en el parque do Emigrante. A las 21.00 horas será el turno de Mute, de la compañía de circo Orain-Bi en la plaza de Esther Pita de la localidad.
El sábado el festival se desplaza a Santa Cristina con la representación teatral de Sherezade, Aladino e os tres beduínos a cargo de Teatro Ghazafelhos. La cita está programada para las 20.00 horas en el parque José Martí, mientras que a las 21.15 horas Vangoura ofrecerá un concierto en la Praza Afundida, junto a la playa.
La música infantil llegará el domingo a las 12.30 horas al parque das Torres de Santa Cruz con el concierto tributo de Lembra Xabarín. La danza contemporánea, de la mano de Proxecto Phantom, de Residencia Paraíso Darío Bardam, pondrá el broche final al festival a partir de las 20.00 horas en el parque Luis Seoane.
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