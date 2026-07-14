La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas prepara un amplio programa de experiencias para vivir el eclipse del 12 de agosto

Mirar al cielo se convertirá este verano en la mejor excusa para descubrir y poner en valor el territorio de As Mariñas Coruñesas. Y es que la Reserva de Biosfera ha presentado este martes un ambicioso programa de experiencias vivenciales de astroturismo que tendrá como gran catalizador el esperado eclipse solar del próximo 12 de agosto. El objetivo de la entidad es consolidar la comarca como un "referente nacional" de ecoturismo aprovechando su prestigioso certificado de Destino Starlight, un sello de calidad obtenido en el año 2023 que avala la excelente calidad y la baja contaminación lumínica de sus cielos nocturnos.

El epicentro de esta programación especial tendrá lugar el mismo miércoles 12 de agosto en el Parque das Idades de Miño. Para esa tarde y noche, la Reserva de Biosfera ha diseñado un evento que combinará una visibilidad total hacia el oeste con estrictas medidas de seguridad, movilidad y divulgación científica. La jornada contará con pantallas gigantes para seguir de cerca todas las fases del eclipse sin riesgos, telescopios solares, puntos de observación supervisados y la entrega de gafas homologadas bajo la atenta dirección técnica de monitores especializados.

Además, la velada se amenizará con talleres infantiles por la tarde, animación y una variada oferta gastronómica elaborada con productos locales de la Reserva de Biosfera, culminando bien entrada la noche con la observación de las famosas Perseidas. El aforo para esta gran cita está limitado a un máximo de 400 personas y las inscripciones se abrirán de forma oficial a partir de este miércoles, 15 de julio.

Actividades durante todo el verano

Pero la oferta de astroturismo diseñada por la entidad no se limitará únicamente al gran día del eclipse solar. El catamarán eléctrico de las Mariñas Coruñesas ofrecerá un total de 10 salidas nocturnas entre los meses de julio y agosto, una propuesta que combinará la interpretación ambiental y patrimonial del entorno durante el día con la observación estelar al caer la noche.

La gastronomía local también tendrá un papel muy destacado gracias al restaurante A Artesa da Moza Crecha, que presentará el próximo 30 de julio un "menú starlight" diseñado en exclusiva para esta temporada veraniega. Asimismo, para ir calentando motores, la Praza do Parchís en Miño acogerá este mismo miércoles 15 de julio una sesión de observación solar abierta al público a cargo del experto Javier Ares. Los más pequeños de la casa también tendrán su espacio en Curtis y Teixeiro, cuyos campamentos urbanos celebrarán talleres interactivos de observación solar el próximo 10 de agosto.

Durante el acto de presentación, el presidente de la entidad y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, destacó que el astroturismo supone una oportunidad excelente para el desarrollo socioeconómico de la comarca, defendiendo la importancia de un modelo de turismo diferente, sostenible y comprometido con la conservación de la biodiversidad.

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En este sentido, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, alabó la programación de la Reserva de Biosfera como un ejemplo excelente de buenas prácticas de gobernanza turística que permitirá a los gallegos vivir el fenómeno astronómico con plenas garantías de seguridad para que sea un recuerdo imborrable. Por su parte, la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, coincidió en el gran potencial de atracción de este tipo de eventos para seducir a nuevos perfiles de viajeros y situar de forma definitiva a Galicia como un referente de primer orden en el mapa internacional de la observación astronómica.