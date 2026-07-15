Arteixo y Betanzos instalarán pantallas gigantes ver la final del Mundial de Fútbol

Tras lograr la selección española el pase definitivo a la final del Mundial de Fútbol, los Ayuntamientos de Arteixo y Betanzos han anunciado que instalarán pantallas gigantes el próximo domingo 19 de julio para que los aficionados puedan seguir en directo el histórico partido en el que España se medirá contra el ganador de la semifinal de este miércoles, entre Argentina e Inglaterra.

En Arteixo, el punto de encuentro será la Plaza del Balneario, donde el Concello desplegará una pantalla de grandes dimensiones que medirá seis metros de ancho por 3,5 metros de alto para garantizar una óptima visibilidad desde cualquier punto del recinto.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Betanzos habilitará su epicentro local, la Plaza de los Hermanos García Naveira (Praza Irmáns García Naveira), invitando a toda la ciudadanía a concentrarse en el corazón de la ciudad para vivir juntos el ambiente de la gran cita deportiva.