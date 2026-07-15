Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La reforma de Torre de MarathónEl contrato de NostiánMercado de fichajes del DeportivoExhumación de restos en una fosa común de Beira, en CarralFerroglobe presenta un ERTE para su plantilla de A CoruñaColas para el concierto de Alejandro Sanz en el ColiseumForo Económico de Galicia
instagramlinkedin

Arteixo y Betanzos instalarán pantallas gigantes ver la final del Mundial de Fútbol

Ambos Concellos habilitarán zonas públicas en sus respectivos centros urbanos para que los vecinos puedan animar juntos a la selección española el domingo 19 de julio

Los coruñeses volvieron a la plaza de María Pita para disfrutar del partido ante Francia emitido en pantalla gigante.

Los coruñeses volvieron a la plaza de María Pita para disfrutar del partido ante Francia emitido en pantalla gigante. / CARLOS PARDELLAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Arteixo

Tras lograr la selección española el pase definitivo a la final del Mundial de Fútbol, los Ayuntamientos de Arteixo y Betanzos han anunciado que instalarán pantallas gigantes el próximo domingo 19 de julio para que los aficionados puedan seguir en directo el histórico partido en el que España se medirá contra el ganador de la semifinal de este miércoles, entre Argentina e Inglaterra.

En Arteixo, el punto de encuentro será la Plaza del Balneario, donde el Concello desplegará una pantalla de grandes dimensiones que medirá seis metros de ancho por 3,5 metros de alto para garantizar una óptima visibilidad desde cualquier punto del recinto.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Ayuntamiento de Betanzos habilitará su epicentro local, la Plaza de los Hermanos García Naveira (Praza Irmáns García Naveira), invitando a toda la ciudadanía a concentrarse en el corazón de la ciudad para vivir juntos el ambiente de la gran cita deportiva.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Aparece el cadáver de un hombre de 50 en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo
  2. Catorce días de fiesta y 9 orquestas desde este sábado: el pueblo de A Coruña que cita a Panorama, París de Noia y Los Satélites en un festejo de Interés Turístico
  3. Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
  4. El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie
  5. Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España
  6. Cinco días de fiesta en Arteixo con orquestas como Panorama, París de Noia y Los Satélites para animar las celebraciones de Santiago Apóstol
  7. Cambre tira de Arteixo para subsanar la deficiencia de personal
  8. Betanzos estrena un renovado mercado municipal volcado en la hostelería

Arteixo y Betanzos instalarán pantallas gigantes ver la final del Mundial de Fútbol

Arteixo y Betanzos instalarán pantallas gigantes ver la final del Mundial de Fútbol

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, será el pregonero de la Feira 1900 de Curtis

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, será el pregonero de la Feira 1900 de Curtis

El PSOE de Arteixo exige un plan para erradicar los vertidos al río Bolaños

El PSOE de Arteixo exige un plan para erradicar los vertidos al río Bolaños

Culleredo licita por 336.000 euros la segunda fase de la renovación de la calle Domingo Sierra, en Vilaboa

Culleredo licita por 336.000 euros la segunda fase de la renovación de la calle Domingo Sierra, en Vilaboa

Miño se prepara para un final de semana centrado en la cultura

Miño se prepara para un final de semana centrado en la cultura

Hallan en Carral los restos de cuatro personas en una fosa común del cementerio de Beira: "Teño o presentimento de que un deles é o meu tío avó"

Hallan en Carral los restos de cuatro personas en una fosa común del cementerio de Beira: "Teño o presentimento de que un deles é o meu tío avó"

Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio

Cambre avanza su programa de actividades en torno al eclipse solar

Cambre avanza su programa de actividades en torno al eclipse solar
Tracking Pixel Contents