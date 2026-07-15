La central reversible de Meirama llega a los tribunales por la concesión del agua

El proyecto de transformación energética más ambicioso de Cerceda ha dado el salto a la vía judicial. El plan de Coventina Renovable, filial de Tasga, para convertir el lago artificial de Meirama en una central hidroeléctrica reversible —un proyecto considerado industrialmente estratégico por la Xunta y presupuestado en 445 millones de euros— se enfrenta ahora a una batalla de los tribunales tras el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación ecologista Petón do Lobo.

El colectivo ha impugnado formalmente la resolución con la que Augas de Galicia autorizó modificar la concesión del lago para destinarlo al «almacenamiento hidráulico de energía». La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de remitir por su parte las actuaciones al Tribunal de Instancia de Santiago, al ubicarse en esta circunscripción el domicilio de la entidad demandante.

Aunque esta primera resolución se limita a una redistribución de competencias de juzgado y no analiza todavía el fondo de la legalidad de la concesión, la judicialización de la obra introduce un factor de incertidumbre en los plazos de un proyecto considerado "clave" para el nudo eléctrico gallego. El origen de la disputa judicial se sitúa en la resolución dictada el 21 de octubre de 2025 por la dirección de Augas de Galicia, que dio luz verde para poder reconfigurar el uso de la antigua balsa minera.

Oposición al proyecto

Detrás de este pleito legal subyace un temor compartido por decenas de colectivos ambientales y administraciones públicas de la comarca coruñesa: el impacto sobre el agua potable. El lago de As Encrobas forma parte del sistema hídrico que alimenta el embalse de Abegondo-Cecebre, la principal fuente de abastecimiento de A Coruña y su área metropolitana, integrada además en la Red Natura 2000. En este sentido, tanto el Concello de A Coruña como Emalcsa presentaron alegaciones en la tramitación ambiental para proteger el embalse.

El volumen de agua movilizado representa un 3% del lago Jesús Berzosa, CEO de Coventina Renovables

Por su parte, el CEO de Coventina, Jesús Berzosa, ha defendido reiteradamente la total inocuidad del proyecto. La empresa argumenta que la central hidroeléctrica operará únicamente en los 50 metros superiores de la laguna de Meirama —cuya profundidad total alcanza los 200 metros—, manteniendo a salvo la capa de sedimentos profundos donde se concentran los metales (a partir de los 140 metros). De acuerdo con los estudios de la promotora, el volumen movilizado representará apenas un 3% del total del lago y no pondrá en riesgo el agua de los coruñeses.

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La pelota está ahora en el tejado del Tribunal de Instancia santiagués, que deberá evaluar de forma exhaustiva si la Xunta obró conforme a la ley al ceder las aguas del lago minero a la nueva era de las energías renovables.