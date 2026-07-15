Cambre avanza su programa de actividades en torno al eclipse solar

Cambre es uno de los municipios que integran el la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que este martes presentó un completo programa de experiencias para vivir el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Para complementar esta programación, el Concello cambrés ha puesto en marcha Cambre Observa 2026, una iniciativa en la que colabora con la asociación juvenil XentD100cia y que persigue promover la divulgación científica, la participación ciudadana y la observación segura del fenómeno astronómico.

El Concello y la asociación ya están difundiendo algunos recursos, como el mapa colaborativo de observación, en el que se recogen los mejores espacios del municipio para seguir el eclipse atendiendo a criterios de visibilidad, accesibilidad y seguridad. Entre esos lugares destacan como puntos estrella el paseo de O Temple, la parroquia de Anceis y el local social de Bribes. Otros lugares sugeridos para seguir el acontecimiento astral son la iglesia de Sigrás, el paseo del río Mero, el entorno de la iglesia de Altamira, el campo da festa de Andeiro, el polígono de Espíritu Santo o e CEIP de Brexo-Lema, entre otros.

Junto a esta iniciativa, ambas entidades abren también la inscripción para el programa formativo Embaixadores da Eclipse, una actividad gratuita dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años. Los talleres se desarrollarán el 20 de julio en la Casa da Arrigada y el 21 en la Casa Palmeiras, en ambos casos en horario de 10.30 a 13.00 horas.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, hace un llamamiento a los vecinos y vecinas de la localidad a participar en estas actividades y a presenciar el eclipse desde alguno de los puntos de observación repartidos por el municipio. "Queremos que a cidadanía poida vivir esta experiencia desde Cambre, con seguridade e evitando desprazamentos innecesarios, porque contamos con espazos excelentes para contemplar un fenómeno único", apuntó.