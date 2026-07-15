Culleredo licita por 336.000 euros la segunda fase de la renovación de la calle Domingo Sierra, en Vilaboa
El Concello de Culleredo completará la regeneración integral de la calle Domingo Sierra, una de las principales vías residenciales de Vilaboa, al sacar a licitación las obras por una inversión de 336.000 euros, cofinanciada por la Diputación de A Coruña.
La intervención abarcará el tramo entre la calle Condes de Andrade y la glorieta de la fuente de Vilaboa, incluyendo un tramo de la calle Alejandro Pérez Lugín. Los trabajos consistirán en el asfaltado de la vía, la renovación de aceras para incrementar la accesibilidad, la instalación de nueva señalización para garantizar la seguridad y la dotación de iluminación LED.
En los pasos de peatones se colocará iluminación específica y en los accesos a garajes se empleará baldosa reforzada. El Concello también se instalará mobiliario urbano y se generarán zonas verdes, con plantaciones de árboles autóctonos.
El alcalde, José Ramón Rioboo, apunta que con esta actuación “daremos un paso máis na reforma urbana de Vilaboa, que empezamos pola avenida principal pero que tamén a estenderemos as rúas da contorna”. Además, en el caso de Domingo Sierra, recuerda, la calle sufrió el paso provisional de mayor carga de tráfico durante las obras de la avenida, por lo que el Concello programó su mejora.
Con esta segunda fase, la inversión total en Domingo Sierra ronda los 800.000 euros. Además de albergar viviendas, la calle sirve de entrada a equipamientos como la oficina municipal de servicios sociales, un centro social, un parque y al colegio Sofía Casanova.
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