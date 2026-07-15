El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, será el pregonero de la Feira 1900 de Curtis
La cita, que será los días 25 y 26 de julio, contará con las actuaciones de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y Xosé Lois Romero & Aliboria
El director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, será el encargado de dar el pregón de la nueva edición de la Feira 1900 de Curtis, que se celebrará los días 25 y 26 de julio. Merelles, con una trayectoria de más de dos décadas vinculada a la comunicación, la promoción turística de la comunidad y la gestión del Xacobeo, abrirá de forma oficial esta tradicional cita de recreación histórica.
Además de rememorar las antiguas ferias que dinamizaron la villa a finales del siglo XIX tras la inauguración de la estación de ferrocarril en 1883, el evento contará este año con un potente apartado musical. El programa reunirá a dos de los nombres más destacados de la música de raíz gallega actual: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre actuarán el sábado 25 de julio, mientras que el sonido tribal y contemporáneo de Xosé Lois Romero & Aliboria cerrará las celebraciones el domingo 26.
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