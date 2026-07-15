Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio

Aunque las celebraciones de los barrios de A Coruña ya ofrecen música y diversiones, hay ciertas fiestas gastronómicas en la comarca que bien merecen una escapada desde la ciudad herculina. Especialmente si no escatiman con la comida y reúnen a dos de las mejores orquestas gallegas, como hará este sábado 25 de julio una pequeña localidad del área metropolitana.

Y es que, a menos de media hora de la urbe, se festejará una cita histórica que lleva casi tres décadas animando al vecindario, en la que se prepara, según indica la Diputación de A Coruña, una tonelada de churrasco y alrededor de 300 raciones de cochinillo. El pulpo y otros productos gallegos acompañarán el ingente banquete, que cerrará el mes de julio con los éxitos de Los Satélites y París de Noia en una jornada única con diversiones para grandes y pequeños.

El evento tendrá lugar en las inmediaciones del parque acuático de Acevedo, en Cerceda, donde se instalarán las carpas para la XXVIII Festa Gastronómica do Cochiño. La música sonará durante toda la jornada y le pondrá la banda sonora a una celebración que ensalza la cocina tradicional de Galicia desde 1998.

Jóvenes divirtiéndose en el 'Cochinella Fest', la versión gastronómica del Coachella, en la Festa do Cochiño de Acevedo. / Instagram/@concello_de_cerceda

Así será la Festa Gastronómica do Cochiño, el 'Cochinella Fest' de Cerceda

Esta verbena con platos gallegos -bautizada por algunos vecinos como el 'Cochinella Fest' en referencia al famoso festival Coachella- comenzará desde por la mañana con la actuación del grupo Faíscas da Pontraga y la charanga Santa Compaña. Ambas formaciones irán caldeando el ambiente de cara a uno de los momentos estrella de la jornada, la comida popular que se realizará desde las 14.00 horas, y que incluirá churrasco, unas 30 piezas de cochinillo y pulpo, con un precio por ración de 15 euros.

Normalmente, este almuerzo vecinal -cuyas entradas están a la venta hasta el 21 de julio en el Vivero de Empresas de Acevedo- añade otras recetas de Galicia igual de apreciadas que la carne, como las empanadas, el vino y algún que otro dulce para ponerle el broche al banquete. La programación contempla asimismo el entretenimiento de las familias que lleguen acompañadas de niños pequeños, que dispondrán de hinchables gratuitos entre las 15.30 y las 19.00 horas.

Una de las integrantes de París de Noia, durante un concierto este 2026 en Galicia. / Pablo Hernández Gamarra

Al caer la tarde y ya con la digestión hecha, será la hora de mover el esqueleto con dos de los reyes de la verbena: Los Satélites y París de Noia. Su concierto comenzará a las 20.00 horas y ofrecerá un sinfín de temas con los que bailar hasta bien entrada la noche, desde los últimos éxitos hasta los hits de los 80 y los 90, las piezas más clásicas y las composiciones tropicales y swing de las grandes big bands.

Artesanía y fuegos artificiales para rematar la noche

Entre el desfilar de los platos de comida y las melodías que llenarán el aire, también habrá que sacar un hueco para curiosear entre los puestos que acogerá esta localidad coruñesa. Porque la fiesta contará con su propio mercado de productos gallegos artesanos, que hará que más de uno vuelva a casa con una nueva adquisición colgada al hombro.

Cuando la luz se vaya, aún quedará un último espectáculo por el que conviene quedarse hasta el final del evento. Hablamos de los fuegos artificiales, que colorearán el cielo con sus centelleantes estallidos a las 23.00 horas para decir adiós hasta el próximo año a esta fiesta típica gallega.