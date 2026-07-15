Inaugurada en O Burgo la mayor electrolinera de Galicia con 16 puntos de carga

La AP-9 cuenta desde abril con su primera electrolinera de carga ultrarrápida en el área de servicio de O Burgo, en el municipio de Culleredo, que está operada por Atlante. Esta zona de 16 puntos de recarga ha sido inaugurada este miércoles por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El Ministerio anuncia que también en la misma autopista se pondrán en funcionamiento la próxima semana en el área de servicio de San Simón, cerca de Vigo, otros 16 puntos de carga.

Según explica el Ministerio, la ubicación de ambas instalaciones, en dos enclaves estratégicos del corredor atlántico, permite reforzar la cobertura de recarga para los cerca de 50.000 vehículos que circulan diariamente por estos tramos de la autopista del Atlántico, sirviendo así para facilitar los desplazamientos de los usuarios y contribuyendo a acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible.

Estación de cargadores eléctricos de O Burgo (A Coruña) / Punto GA | M. Riopa

Audasa se encuentra en una inversión de 7,4 millones para poner en marcha hasta 74 surtidores de carga que entran en funcionamiento a lo largo de este año.

El ministro Hereu ha indicado durante el acto que “la movilidad eléctrica no es una promesa de futuro, sino que es ya una realidad que avanza con paso firme por todo el territorio”. "Instalaciones como la que hoy inauguramos son importantes porque generan confianza entre los usuarios, mejoran la conectividad del territorio y contribuyen a construir una movilidad más limpia, más eficiente y más inteligente", ha señalado.

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En el evento, en el que también ha estado presente el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el subdelegado, Julio Abalde, además del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, Hereu ha destacado el avance de la electrificación del transporte en Galicia, que se ha situado entre las tres de mayor crecimiento de España con un índice de desarrollo de movilidad eléctrica de 26,1 puntos.