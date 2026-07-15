Miño se prepara para un final de semana centrado en la cultura

Desde este jueves, 16 de julio y hasta el próximo domingo día 19, la localidad de Miño se convertirá en el epicentro cultural de la comarca con la celebración de la Feira da Cultura EnCaMiño. El evento, que tendrá como escenario principal la pista municipal de O Rabazal, reunirá a más de un centenar de creadores con el objetivo de consolidar su crecimiento tras las buenas cifras obtenidas en la edición de 2025.

Durante cuatro jornadas, la cultura, la literatura y las artes escénicas tomarán las calles de Miño con una programación diseñada para todos los públicos que incluye tertulias literarias, talleres, rutas literarias por la naturaleza, espectáculos infantiles, proyección de cortometrajes, micro abierto de poesía, firmas de ejemplares y un mercado cultural con presencia de editoriales, librerías e ilustradores.

La feria, que ya va por su quinta edición, ha ido ganando dimensión, prestigio y capacidad de convocatoria hasta situarse entre las propuestas culturales más destacadas del verano. Así lo demuestran los más de 3.000 visitantes registrados en la edición de 2025, que también alcanzó alrededor de 3.000 libros vendidos en un municipio de poco más de 7.000 habitantes como es Miño.

En esta edición, al igual que en la anterior, el evento cultural cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura. Este año la ayuda asciende a 20.000 euros, que supera en más del doble a la de la edición anterior. Miño es uno de los tres concellos gallegos que se benefician de esta línea de financiación, a la que accedieron un total de 99 municipios en toda España.